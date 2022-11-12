Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSÜF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Atatürk Üniversitesinin elde ettiği sportif başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile yönetim ekibi de yer aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSÜF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Atatürk Üniversitesinin elde ettiği sportif başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile yönetim ekibi de yer aldı.

Atatürk Üniversitesinin 2021-2022 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı altın madalya sıralamasında 208 üniversite arasında birinci olmasından dolayı tebrik ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Günay, son yıllarda elde edilen sportif başarılardan dolayı Rektör Çomaklı’ya tebriklerini iletti.

Başkan Günay: “Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Sportif Başarılarıyla Göz Dolduruyor”

Akademik ve bilimsel alanlarda yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projeler ile çeşitli dallarda ödüle layık görülerek bu başarıları tescillenen Atatürk Üniversitesi; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Özellikle son yıllara sportif açıdan damga vuran üniversitede hemen her bölümden öğrencinin her aldığı bireysel ve takım sporlarında elde edilen madalyalar Erzurum başta olmak üzere ülke genelinde de takdirle karşılanıyor. Bu bağlamda 2021-2022 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında zirvede yer alan Atatürk Üniversitesi ailesini tebrik eden Günay; 29 Altın, 16 Gümüş ve 23 Bronz madalya kazanarak toplam 68 madalya ile kürsüye çıkan sporcuların önemli bir başarının altına imza attıklarını söyledi. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinde sporun önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Günay, üniversitelerin bu bilinçle spor yapmak isteyen ve müsabakalara katılma arzusunda olan öğrencilerini destelediklerini görmekten mutluluk duyduklarını, bunların başında da Atatürk Üniversitesinin geldiğini belirterek atılan adımların madalyalarla karşılığının alındığını ifade etti.

Erzurum’un tam anlamıyla bir spor şehri ve kış sporlarının merkezi konumunda olduğunu belirten Günay: “Bu anlamda biz de bu şehri oldukça önemsiyoruz. Şubat ayında Erzurum’da düzenleyeceğimiz Kış Sporları Şampiyonası ile ihtişamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Atatürk Üniversitesinin de varlığı bizlere güç veriyor. Bu düşüncelerle hem elde ettikleri altın madalya birinciliği hem de spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Rektör Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Çomaklı: “Öğrencilerimizi Sportif Faaliyetlere Katılmaları Yönünde Teşvik Ediyoruz”

Akademik alandaki başarıların sosyal hayatta elde edilen kazanımlarla doğrudan ilişkisi olduğunu ve üniversite eğitimindeki motivasyonu yüksek tutabilmenin yolunun sportif, sanatsal ya da sosyal hayatta elde edilen başarılardan geçtiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve geldikleri ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettiklerini ve başlatmış oldukları Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bileşenleri arasında öğrencilerin sosyal hayata yönelik eğilimlerini artırmak olduğunu dile getirdi. Bunu da başardıklarını aktaran Çomaklı, son yıllarda kazanılan madalya sayılarının bunun en somut göstergesi olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Biz öğrencilerimizi sadece bilimsel çalışmalar yaparken değil sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere, sanatsal ve sportif faaliyetlere de katılmaları yönünde teşvik ediyoruz. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katılan tüm öğrencilerimizin daima arkalarındayız, başarılarıyla Türk Bayrağımızı dalgalandırdıkları zaman gururlanıyor ve mutlu oluyoruz. Bundan sonra da öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle ziyaret eden ve tebriklerini ileten TSÜF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’a teşekkür ediyor, ülke sporuna sağladıkları katkılardan dolayı kutluyorum.”

Ziyaret, TSÜF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’ın Rektör Çomaklı’ya tebrik plaketi takdimiyle son buldu.