Düzce Üniversitesi, Hollanda ve İspanya ortaklı ‘Hayata Sporla Bağlan’ adlı Erasmus+ projesinin Türkiye toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık sorunu yaşayan otizmli çocukların, sporla eğitilerek yaşama bağlanmalarını ve topluma kazandırılmasını amaçlayan proje, yurt dışı toplantıları ile devam edecek.

Yurtdışından araştırmacıları Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalışmanın iyi bir proje olduğunu söyleyerek, başarı dileklerinde bulundu.

Rektör Nedim Sözbir başkanlığında ki toplantıya; Uluslararası Ofis Koordinatörü ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli, Proje Koordinatörü Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Görün, bölüm öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver ve Arş. Gör. Öznur Karadağ, Milli Eğitim Müdürlüğü ortakları, İzle Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü ve projenin Hollanda ve İspanya temsilcileri ile Düzce Üniversitesi akademisyenleri katıldı.