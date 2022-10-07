Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemekli toplantıda Gaziantep spor camiası temsilcileri ile bir araya geldi. Spor ailesinin buluştuğu programda, amatör spor alanında gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemekli toplantıda Gaziantep spor camiası temsilcileri ile bir araya geldi. Spor ailesinin buluştuğu programda, amatör spor alanında gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi.

Amatör Spor Haftası nedeniyle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen yemekli toplantıya; Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdülkadir Gözegir, spor federasyonlarının yönetim kurulu üyeleri, il temsilcileri, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Organizasyon sırasında spor faaliyetlerine emek ve gönül veren spor yöneticileriyle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk günden itibaren spor faaliyetlerine destek verirken; amatör ruha büyük önem verdiklerini, bu ruhla profesyonel sporcular yetiştirdiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kulüp yöneticilerimiz ve federasyonlarımızın temsilcileriyle Amatör Spor Haftası münasebetiyle bir arada olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde Sayın Valimizin himayelerinde spor şehri olan Gaziantep’te spora ve sporcuya hizmet etmekten büyük bir keyif duyuyoruz. Kendimize hedef seçmiş olduğumuz branşlarda daha önde gitmeye gayret gösteriyoruz. İhtisaslaştığımız branşlarda imkanlar dahilinde en idealini yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sizlerle birlikte hareket ediyoruz. Biz bu işin her zaman mutfağında olmayı tercih ettik. Spor alanında yaptığımız işlere hep amatör ruh ile başladık. Şimdi amatör ruhla şampiyonlar yetiştiriyoruz. Bizim bu mutfakta yetiştirdiğimiz çocuklar, adım adım yukarıya çıksın istiyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte çalışırsak neler yapabildiğimizi görüyoruz. Ayrımız gayrımız yok, bir tek derdimiz var. Bu memleketin gençlerini sporda belirli bir noktaya getirebilmek. Bugün davetimize katılan kıymetli yöneticilerimize ve federasyonlarımızın il temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

’’Spora yön veren insanlara beraber olmak bizi çok mutlu ediyor’’

Amatör spor faaliyetlerine büyük katkı sunan spor ailesinin bir araya geldiği organizasyonda katılımcılara seslenen Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, spora yön veren insanlarla beraber olmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. İl Müdürü Özbay, “Spora yön veren insanlarla beraber olmak bizi çok mutlu ediyor. Her yıl böyle etkinliklerle bir araya geliyoruz. Gaziantep’te büyük bir takımız ve takım olarak birçok çalışmaya ve projeye hep birlikte destek veriyoruz. Bugün bizleri bir araya getirdiği için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

’’Bir hafta değil, yılın her anında büyük destek görüyoruz’’

Şehitkamil Belediyesinin sadece Amatör Spor Haftası’nda ya da başka bir özel gün ve haftayla sınırlı kalmadan yılın her anında amatör spor ve sporcuya büyük destekler verdiğini program esnasında yapığı konuşmada dile getiren Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdülkadir Gözegir, konuşmasının devamında birlik ve beraberlik çağırısında bulundu. Başkan Gözegir, ’’Şehitkamil Belediyemiz sadece Amatör Spor Haftası’nda ya da başka bir özel gün ve haftayla sınırlı kalmadan yılın her anında amatör spor ve sporcuya büyük destekler veriyor. Ben Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli ekibine tüm sporcularımız adına gönülden teşekkür ediyorum. Gaziantep spor ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde olursak çok daha başarılı olur, geçen yıllarda yakaladığımız sportif başarı çizgisinin çok daha üzerine çıkarız. Bu noktada amatör spor faaliyetlerinin gelişmesinde emek ve katkı koyan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’ diye konuştu.