Bayburt’ta spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tebrik etti.

Bayburt’ta spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tebrik etti.

Judo genç erkekler 81 kiloda bölge 1.si olan Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Gökberk Özdemir ile bilek güreşinde farklı kilo ve kollarda bölgede derece alan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri Nisanur Okumuş, Melisa Okumuş ve Yeşim Avşar İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi.