2022 yılı birbirinden renkli, coşkulu spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılı bir yıl geçerken, senenin en çok dikkat çeken organizasyonu Katar’da düzenlenen Dünya Kupası oldu.

2022 yılı birbirinden renkli, coşkulu spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılı bir yıl geçerken, senenin en çok dikkat çeken organizasyonu Katar’da düzenlenen Dünya Kupası oldu.

Sporda 2022 yılı işte böyle geçti:

Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon

2021-2022 sezonunun büyük bölümünü lider götüren Trabzonspor, mutlu sona 35. haftada ulaştı. 20 takımlı oynanan sezonda, bordo-mavililer 30 Nisan’da sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. 2-2 biten mücadeleden 1 puanla ayrılan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 38 yıllık hasretine son verdi. Karadeniz ekibi sezonu da 81 puanda tamamlarken, ikinci Fenerbahçe 73, Konyaspor da 68 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Katar’da oynanan TFF Süper Kupa Beşiktaş’ın

Katar’ın ev sahipliğinde oynanan Turkcell Süper Kupa 2021, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynandı. Ahmet Bin Ali Stadyumu’nda oynanan ve Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021’i müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar 9. kez Süper Kupa’yı kazandı.

TFF Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor (2022-2023 sezonu)

2022 takvim yılında ikinci kez Süper Kupa finali oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor’un kozlarını paylaştığı finalde mutlu sona ulaşan Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Sivasspor ilk kez Türkiye Kupası’nı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finali, yarı finalde Trabzonspor’u eleyen Kayserispor ile yarı finalde Alanyaspor’u eleyen Sivasspor arasında oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda binlerce taraftar önünde oynanan final nefesleri kesti. Normal süresi 1-1 biten maçın şampiyonunu uzatma dakikaları belirledi. Sahadan 3-2 galip ayrılan Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupaya ulaştı.

Türk takımlarının Avrupa kupaları başarısı

2022-2023 sezonu futbol takımlarının Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar elde etti. Geçtiğimiz sezonu aldığı seri galibiyetlerle 2. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alan Fenerbahçe, yeni sezona yaptığı teknik heyet değişikliği ile sezona başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Dinamo Kiev’e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etti. 3. Eleme Turu’nda Slovacko’yu eleyen sarı-lacivertliler, play-off turunda da Austria Wien’i saf dışı bıraktı. Gruplarda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşlesen Fenerbahçe 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle grubu 14 puanla lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan başlayan Medipol Başakşehir ise bu turda Maccabi Netanya’yı eledi. 3. turda İzlanda temsilcisi Breidablik’i saf dışı bırakan turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Antwerrp’i elemeyi başardı. Grup aşamasında Fiorentina, Hearts ve Rigas Skola takımlarıyla mücadele eden Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, 13 puanla grubu lider tamamladı. Başakşehir bu organizasyonda son 16 turunda rakibini bekleyecek.

Geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö’ye elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam etti. Grupta Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani takımlarıyla karşılaşan kırmızı-beyazlılar, 11 puanla gruptan lider çıkmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag’a elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Trabzonspor; burada Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros takımlarıyla karşılaştı. 6 maçta 9 puan toplayan bordo-mavililer grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi vizesi aldı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel ile eşlesen Trabzonspor, şubat ayında çift ayaklı zorlu müsabakalara çıkacak.

3 büyüklerden bir ilk: Aynı sezonda teknik direktör değişikliğine gittiler

2021-2022 sezonunda üç büyükler sezon içerisinde teknik direktörlük değişikliğine gitti. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bir sezon içerisindeki aynı dönemde teknik adamsız kalması Süper Lig tarihinde ilk kez yaşandı. Sezonun 15. haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, sezon başında yeniden sarı-lacivertlilere imza attı. Sezonun ilk 8 maçında 19 puan alarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, üst üste kayıplar yaşarken, ligin 17. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş karşılaşması sonrası Pereira’nın görevine son verildi. Galatasaray’da ise 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Ligin 20. haftasında sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Terim ile yolların ayrıldı.

MHK’dan hakem tasfiyeleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart tarihinde sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkartıldı. Liste dışı kalan hakemler ve birçok gözlemcinin görevine aniden son verilmesi kararı birkaç gün sonra Tahkim Kurulu tarafından iptal edildi. Göreve iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü. Aydınus, sezonun bitmesi ile birlikte hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Cüneyt Çakır jübile yaptı

MHK tarafından liste dışı kalan daha sonra göreve iade edilen Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini 2022 yılında noktalayan isimlerden oldu. Kariyerinde bin 679 maç yöneten Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan ilk Türk hakem unvanının da sahibi. 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası’nda görev yapan Çakır, 9 kez düdük çalarken bu organizasyonda en fazla maç yöneten iki hakemden biri olarak tarihe geçti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası’nda yarı final maçları yöneten Çakır, bunu başaran 2 hakemden biri oldu. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Çakır, 19 Kasım’da oynanan Türkiye-Çekya maçının 5 dakikasını yöneterek aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

A Milli Futbol Takımı, B Ligi’ne yükseldi

2022 Dünya Kupası yolunda play-off’ta Portekiz’e elenen A Milli Futbol Takımı, haziran ve eylül aylarında UEFA Uluslar Ligi maçlarına çıktı. Bir önceki dönemde C Ligi’ne düşen ay-yıldızlılar, grup maçlarında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaştı. Grubun illk 4 maçını gol yemeden kazanan milliler, 5. maçta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken, son maçta Faroe Adaları’na 2-1 mağlup oldu. 6 maçta 13 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi.

Kadınlar Süper Ligi’ni ALG Spor şampiyon tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe Beko şampiyonluğa uzandı. Play-off finalinde A. Efes’i 3-1 yenen sarı-lacivertliler 10. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kupası bir kez daha Fenerbahçe’nin oldu. Final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 97-71 kazandı ve üst üste dördüncü kez, tarihinde ise 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin

28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe’yi 84-78’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi finalinde Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Ziraat Bankkart, geçen sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul Maratonu’nda 60 bin kişi koştu

Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan 44. N Kolay İstanbul Maratonu 60 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. 44. Erkekler kategorisinde 2:10.18 derecesiyle Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2.25.54’lük derecesiyle birinci oldu.

96. Gazi Koşusu’nu Secret Power kazandı

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. 40 bine yakın yarışseverin izlediği, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu’nu Özcan Yıldırım jokeyliğinde 2.31.04’lük derecesiyle Secret Power safkanı kazandı.

Kırkpınar’da şampiyon Cengizhan Şimşek

Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerin’de rekor katılım gerçekleşti. Sarayiçi Er Meydanı’nda 2 bin 475 pehlivan mücadele ederken, 54 başpehlivan kol bağladı. Başpehlivanlık müsabakalarında finalde Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul’da çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Milli Takım’dan rekor: 17 madalya

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye Güreş Milli Takımı, erkekler ve kadınlarda toplam 17 madalya kazanarak rekor kırdı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Takımı ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonluğu zaferini yaşadı.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda millilerden, 4’ü altın 7 madalya

Eylül ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda ise Rıza Kayaalp, dünya şampiyonluklarına yenisini ekledi. Grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh’i yenerek 5. kez dünya şampiyonluğunu elde etti ve bunu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu. Geçtiğimiz yıl Norveç’in Oslo şehrinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Burhan Akbudak kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde ederken, grekoromen stilde ayrıca 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Kadınlar 76 kilo finalinde altın madalyaya uzanan Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna uzandı. Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül de kariyerinde 3. dünya şampiyonluğunu elde etti.

2022 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bir çok ilke imza attı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bodrum’dan İstanbul’a 1303 kilometre süren dev organizasyon, dünya bisiklet camiasında bir çok ilke imza attı. Dünyanın ilk ve yegane ’Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı’ olması yönüyle öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan iki köprüden geçti ve Türkiye’nin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekti. 7. etaba ev sahipliği yapan olan Edremit - Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçerek Avrupa’ya uzanırken, 8. ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu’ya uzandı. Bağdat Caddesi ve tarihi yarımada da seyir zevkini artıran 3 turun ardından dev organizasyon İstanbul’da son buldu. Yeni Zelandalı sporcu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun kazanan ismi olurken, takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı.

Tekvando Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nda milliler, Avrupa şampiyonu oldu. Tekvando Milli Takımı, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ay-yıldızlılar damga vurdu

8-20 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nı Türk milli takımı zirvede tamamladı. Ay-yıldızlılarda 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, dünya şampiyonu oldu. 70 kiloda Sema Çalışkan ve +81 kiloda Elif Güneri ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Toplamda 5 altın ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Akdeniz Oyunları’nda ay-yıldızlılardan 108 madalya

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda 26 ülkeden, 24 spor branşında, 3 bin 390 sporcu katıldı. 19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz madalya alarak en çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında 108 madalya ile ikinci sırada tamamladı. İtalya 48 altın, 50 gümüş ve 61 bronz olmak üzere toplam 159 madalya ile birinci olurken, üçüncülüğü ise 21 altın, 24 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 81 madalya kazanan Fransa elde etti. Oyunlara 24 spor dalında 319 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, 16 spor dalında madalya kazanmayı başardı.

İslami Dayanışma Oyunları’nda zirve Türkiye’nin

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda Türk sporcular gösterdikleri mücadele ve aldıkları sonuçlarla damga vurdu. 54 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen dev turnuvada Türkiye, 145 altın, 107 gümüş ve 89 bronz madalya ile toplam 341 madalya kazandı ve oyunları zirvede tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular en fazla madalyayı (66) yüzme branşında alırken, atletizm ve para yüzmede 29, halterde 28, kick boksta 27, artistik cimnastikte 21 madalya toplarken toplam 24 branşta madalya sahibi oldu.

Goalball Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu

Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Goalball Dünya Şampiyonası finalinde Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları şampiyonu Goalball Kadın Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

TFF’de yeni başkan Mehmet Büyükekşi

2022 yılı Türkiye Futbol Federasyonu ve büyük kulüplerde seçimler yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, nisan ayında istifasını sundu. 3 yıldır görevde olan Özdemir’in istifası sonrası haziran ayında Ankara’da Olağanüstü Seçimli Kongre yapıldı. Tek aday olarak gidilen seçimde Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.

Galatasaray’da 2. Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Spor Kulübü 11 Haziran’da seçime gitti. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in yarıştığı başkanlık seçiminde 4 bin 459 oy kullanıldı. 2 bin 208 oy alan Özbek, sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek, 2015-2018 yıllarından sonra ikinci kez sarı-kırmızılılarda başkan oldu.

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi güven tazeledi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. 4 bin 529 üyenin katılım gösterdiği seçimde Çebi, 2 bin 777, Fuat Çimen ise bin 190 oy aldı.

Kulüpler Birliği’nde yeni başkan Ali Koç

Kulüpler Birliği’nde 21 Haziran’da başkanlık seçimi yapıldı. Geçtiğimiz senenin temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibarıyla sona ereceğini söylemişti. Tek aday olarak gidilen seçimde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin

Katar’ın ev sahipliğinde ilk kış aylarında düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon Arjantin oldu. Tangocular, çeyrek finalde Hollanda’yı seri penaltı atışlarıyla, yarı finalde Hırvatistan’ı 3-0’lık skorla kupanın dışında bıraktı. Arjantin, finalde Fransa’yı normal süresi 3-3 biten mücadelede seri penaltı atışları sonucunda 4-2 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu. Arjantin, Dünya Kupası’nı 36 sene sonra tekrar kupayı kaldıran taraf olurken aynı zamanda 6. finalinde 3. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Yıldız futbolcu Lionel Messi, kaptan olarak çıktığı 7 karşılaşmada 7 gol atarken, 3 kez de asist yaptı ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni Real Madrid kazandı

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris’te Stade De France’de oynanan finalde Real Madrid, Liverpool karşısında 59. dakikada Vinicius Junior’un ayağından bulduğu tek golle kupaya uzanan takım oldu. Söz konusu finalle birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 8. kez müzesine götürürken, aynı zamanda bu sonuçla İspanyol devi son 10 yılda 5. kez kupayı kazanan kulüp olarak, kırılması zor bir rekora imza atmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt

2022 UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt, İspanya’da Estadio Ramon Sanchez Pizjua Stadyumu’nda oynanan finalde Glasgow Rangers’ı normal süresi 1-1 eşitlikle biten karşılaşmayı seri penaltı atışları sonunda 6-5 kazanan taraf oldu. Eintracht Frankfurt kazanılan final sonrası UEFA Avrupa Ligi’ni ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Arnavutluk’ta Air Albania Stadyumu’nda oynanan Feyenoord karşılaşmasını 1-0’lık skorla kazanan taraf oldu. Bu sonuçla Roma, İlk defa düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde ilk kupayı kazanan takım olarak, tarihe geçti.

Afrika Uluslar Kupası Senegal’in

2022 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal, finalde Mısır karşısında normal süresi golsüz eşitlikle biten ve seri penaltı atışları sonunda 4-2’lik skorla galip gelen taraf oldu. Bu sonuçla Senegal, aynı zamanda 2022 Dünya Kupası biletini alan taraf oldu.

Ballon d’or ödülü Benzema’nın

2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema’nın oldu. Real Madrid formasıyla 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa’yı kazanan Fransız yıldız kariyerinde ilk kez bu ödüle ulaştı. Benzema, 2021-2022 sezonunda çıktığı 46 karşılaşmada 44 gol sevinci yaşarken, 15 kez de gol pası verdi.

FIFA Yılın En İyileri ödüllerinde kazananlar şöyle:

En İyi Kadın Futbolcu: Alexia Putellas (Barcelona)

Socrates Ödülü: Sadio Mane (Bayern Münih)

Kopa Trophy (Yılın genç oyuncusu): Gavi (Barcelona)

Gerd Müller Ödülü: Robert Lewandowski (Barcelona)

Yachine Trophy (Yılın kalecisi): Thibaut Courtois (Real Madrid)

En İyi Kulüp: Manchester City (İngiltere)

FIFA Puskas Yılın Golü: Erik Lamela (Tottenham - Arsenal / İngiltere Premier Lig)

NBA’de Golden State Warriors şampiyonluğa ulaştı

NBA finalinde Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics karşı karşıya geldi. Finallerin 6. maçından 103-90’lık skorla parkeden galip ayrılan Golden State final serisinde 4. galibiyetine ulaştı ve şampiyon oldu. Warriors bu sonuçla son 8 sezonda 4. kez ve toplamda 7. şampiyonluğunu elde etti. Yıldız basketbolcu Stephen Curry, final serisinin son maçında 34 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı ve finallerin ’En değerli oyuncusu’ (MVP) ödülünü almayı başardı. NBA’de sezonun MVP’si ise Denver Nuggets forması giyen Sırp pivot Nikola Jokic seçildi.

Formula 1’de şampiyon: Max Verstappen

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 18. ayağı olan Japonya Grand Prix’sinde bitime dört yarış kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 113’e çıkaran Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Verstappen, yarışı kazanmasının ardından kariyerinin ikinci şampiyonluğunu aldı ve F1 tarihinde iki şampiyonluk kazanabilen 17. pilot oldu.

EuroBasket 2022’de şampiyon İspanya

EuroBasket 2022 finalinde 3 şampiyonluğu bulunan İspanya ile turnuvada tek şampiyonluğu bulunan Fransa, Berlin’de Avrupa’nın en büyüğü olmak için karşı karşıya geldi. İspanya, Fransa karşısında parkeden 88-76 galip ayrıldı ve EuroBasket 2022 şampiyonu oldu. Söz konusu finalde 9’da 7 üçlük isabetiyle, 27 sayı, 5 ribaund ile oynayan Juancho Hernangomez ve 14 sayı, 11 ribaund ile ’double double’ yapan Lorenzo Brown, İspanya’nın 4. kez kupanın kazanını olmasında büyük rol oynadı. Türkiye ise A Grubu’nu İspanya’nın bir basamak gerisinde 2. sırada tamamladı ve gruptan çıkmayı başardı. Milliler, gruplar sonrasında finalist Fransa’ya 87-86 kaybetti ve son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nı Sırbistan kazandı

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan finalde, Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Söz konusu final maçında, Sırbistan, Brezilya’yı 26-24, 25-22, 25-17’lik setlerle 3-0 yenerek üst üste 2. kez Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Sırp Tijana Boskovic, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Türkiye Kadın Voleybol takımı, turnuvayı 4. sırada tamamlayan Brezilya’ya playofflarda 3-0 kaybetti ve turnuvaya erken veda etti.

Roland Garros şampiyonu: Rafael Nadal

Roland Garros, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasında tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. Paris’te düzenlenen turnuvada Nadal, ilk kez grand slam final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Norveçli genç tenisçi Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2 saat 18 dakika sürerken, setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık’ta 14. şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Wimbledon erkeklerde şampiyon Novak Djkovic, kadınlarda Elena Rubakina

Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler şampiyonunu belirleyecek mücadelede, 1 numaralı seri başı Sırp Djokovic ile kariyerinde ilk grand slam finalini oynayan Avustralyalı Kyrgios karşılaştı. Sırp raket, müsabakada setleri 4-6, 6-3, 6-4, 7(7)-7(3) maçı ise 3-1 kazandı ve yapılan son dört Wimbledon’dan da zaferle ayrılan Djokovic, turnuvada 7. kez kupa sevincini yaşadı. Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar şampiyonunu belirlenecek mücadelede, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina karşı karşıya geldi. Rybakina, müsabakada setleri 3-6, 6-2,6-2, maçı ise 2-1 kazandı ve grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Kazak tenisçi oldu.

Roger Federer tenis kariyerini noktaladı

Roger Federer, 24 senelik profesyonel tenis kariyerinin son maçına Rafael Nadal’la birlikte oynadığı çiftler maçıyla Laver Cup sonrası profesyonel tenis kariyerine nokta koydu. 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi, kariyerinin son karşılaşmasında Jack Sock ve Frances Tiafoe’ya karşısında Laver Cup’un ikonik siyah kortundan 4-6, 7-6 (2) ve 11-9’luk setlerle mağlup oldu.

2022 yılında spor camiasının acı kayıpları

2022 yılı, spor camiasından birçok önemli ismi aramızdan aldı. Futboldan, basketbola, güreşten boksa kadar birçok alanda adını tarihe kazıyan ünlü sporcular hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Çalık’ın ölümü spor camiasını yasa boğdu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun kullandığı araç Ankara-Niğde karayolunda Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobilde yalnız olan genç futbolcunun, ekiplerin incelemesi sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. 8’i A Milli Takım’da olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray’dan 2020-2021 sezonu başında Konyaspor’a transfer olmuştu. Yaşanan acı olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna ’Ahmet Çalık’ ismi verildi.

Spor basınının duayen isimleri hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanlarından gazeteci Nezih Alkış 84 yaşında hayatını kaybetti. 25 Ekim tarihinde ise ünlü gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti.

Yılın son günlerinde eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu, 67 yaşında hayatını kaybetti.

2022 yılında spor dünyasında hayatını kaybeden isimler şu şekilde:

Sırp Teknik Direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

Kolon kanseri tedavi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

İHA Spor Servisi’nin belirlediği yılın enleri ise şöyle:

Yılın Takımı: Trabzonspor

Yılın Federasyonu: Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Boks Federasyonu

Yılın Türk Futbolcusu: Uğurcan Çakır

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Spor Kulüp Başkanı: Ahmet Ağaoğlu

Yılın Bireysel Sporcuları: Rıza Kayalp ve Taha Akgül

Dünyada yılın enleri

Yılın Takımı: Real Madrid

Yılın Sporcusu: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı)

Yılın Teknik Direktörü: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Yılın Sportif Olayı: 2022 FIFA Dünya Kupası’nın kış aylarında Katar’da yapılması

Yılın futbolcusu: Lionel Messi (Paris Saint Germain)