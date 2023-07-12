Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir ürünü olarak Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Spor bilimleri alanındaki uzmanların öncülüğünde uluslararası standartlarda hizmet veren, güncel akademik araştırmaların rehberliğinde gelişmiş teknoloji ve teknik uzmanlık kullanılarak vücut ölçüm testlerinin yapıldığı, sporcuların sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılıklarının ölçüldüğü Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, gerek bireysel gerek takım halinde gerçekleşen talepleri karşılayarak önemli bir hizmetin altına imza atıyor.

Bu doğrultuda futbol kulüplerinin de ilgisini çeken birimin son ziyaretçisi Süper Ligin yeni ekiplerinden Samsunspor oldu. Vo2 Max Testi ile İzokinetik Kuvvet Testine tabii tutulan sporcuların performans düzeyleri raporlandırılarak kişisel gelişimleri desteklenecek. Yeni sezon hazırlıklarını bilimsel verilerin ışığında gerçekleştirmek isteyen kulübün performansını analiz eden merkezde görev yapan uzman ekip, hazırladığı değerlendirme raporu ile sporcuların zayıf ya da güçlü yanlarını belirleyerek kulüp antrenörlerine iletiyor.

Sadece futbol kulüplerinin değil, Türkiye Futbol Federasyonu antrenörlerinin, buz pateni sporcularının, Atletizm Federasyonu orta ve uzun mesafe koşucularını da yakın zamanda misafir eden merkez, spora bilimsel yaklaşımı ile sporcuların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Rektör Çomaklı: “Merkezimiz, Bilimsel Çalışmalara da Altyapı Olanağı Sağlıyor”

Türkiye’deki tüm kulüp ve federasyonlara hizmet verdiklerini, bu doğrultuda sadece ulusal değil uluslararası açıdan da önemli bir merkez olduklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezin sadece testlerin uygulandığı bir alan olmadığını aynı zamanda birçok bilimsel çalışmaya da imkân tanıyan önemli bir veri merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Merkezin hem teknolojik hem de nitelikli uzman kadrosu açısından oldukça donanımlı olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, sporcuların performanslarını daha yukarı nasıl çıkarabilecekleri ve becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konularında başarılı sonuçlar elde edildiğini ve bunların da rapor halinde sunulduğunu dile getirdi.