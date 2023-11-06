3-5 Kasım 2023 tarihlerinde Bulgaristan’da yapılan ve 7 ülkeden 107 sporcu katılan Sofia Open Short track Danubia-2 yarışmasında sporcularımız madalyaları topladı.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Danubia Serisi 2 yarışmasında ülkemizi temsil eden TOHM ve milli sporcu Yusuf Miraç Uludağ’dan rekor başarı geldi. Toplam 9 ülkenin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Gençler C kategorisinde, mücadele eden ve son 3 yılın Türkiye şampiyonu milli sporcu Y. Miraç Uludağ ülkemize madalyalarla dönüyor . 1500 metre mesafede birinci, 1500 metre mesafede birinci, 500 metre mesafede birinci, 1000 metre mesafede birinci, 2000 metre bayrak yarışında birinci olan Yusuf Miraç Uludağ toplamda aldığı puanlarla altın madalya kazandı.

Diğer bir TOHM ve milli sporcumuz İlyas Karadağ, Junior D boys kategorisinde 1000 metre 1 birinci, 777 metre birinci, 500 metre ikinci, 2000 metre bayrak yarışmasında birinci olarak 3 altın madalya ve bir bronz madalya kazandı.

Aynı turnuvada Derya Karadağ Junior C girls kategorisinde 1500 metre ikinci, 500 metre ikinci 1000 metre penaltı, 2000 metre bayrak yarışında birinci olarak 2 gümüş ve bir altın madalya kazandı.