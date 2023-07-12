Kayseri’de Taekwondo branşında Siyah Kuşak Dan-Pum Sınavı Atatürk Spor Salonu’nda 352 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2023 faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan-Pum sınavı Kayseri’de 13 ilden 352 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Siyah Kuşak sınavına Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, TFF ve ASKF Başkanı Mutlu Önal ile Taekwondo Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek ve komisyon üyeleri katıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 352 sporcunun ter döktüğü siyah kuşak sınavında başarılı olan sporcular siyak kuşak sahibi olmaya hak kazandı.