Düzce’de Amatör Spor Haftası etkinliklerinde grubun son karşılaşmasında Düzce Basın ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü voleybol takımları karşı karşıya geldi. Düzce Basın voleybol takımının 2-0 galip ayrıldığı maç öncesi her iki takım ‘Geçmiş olsun Bartın’ pankartı açarak maden ocağına meydana gelen patlama sonrası şehit olan 41 madenciyi andılar.

Düzce’de Amatör Spor Haftası etkinliklerinde grubun son karşılaşmasında Düzce Basın ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü voleybol takımları karşı karşıya geldi. Düzce Basın voleybol takımının 2-0 galip ayrıldığı maç öncesi her iki takım ‘Geçmiş olsun Bartın’ pankartı açarak maden ocağına meydana gelen patlama sonrası şehit olan 41 madenciyi andılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Amatör Spor Kulüpleri haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen kurumlar arası voleybol maçlarının ilk grup maçları sona erdi. Düzce Basın voleybol takımı ilk maçında Gümüşova Belediyesi voleybol takımına 2-0 yenilirken, ikinci maçında Düzce Orman voleybol takımını 2-0, grubun son maçında da Düzce SGK İl Müdürlüğü voleybol takımını 2-0 yenerek gruptan çıkma şansını yakaladı.

Düzce Basın voleybol takımı ile SGK İl Müdürlüğü voleybol takımları arasında oynana maç dostluk içinde geçerken, her iki takım maç öncesi geçtiğimiz günlerle Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası şehit olan 41 şehit madenciyi anarken, yaralılara acil şifalar dilediler. Üzerinde ‘Geçmiş olsun Bartın. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz’ yazılı pankartla çıkan iki takım sahadan da maç sonunda birbirlerine başarılar dileyerek ayrıldılar.