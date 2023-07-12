Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu”na katılan sporcular Kütahya’dan uğurlandı.

15 Temmuz şehit ve gazilerini hatırlamak ve unutturmamak için düzenlenen “Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu” çerçevesinde Kütahya’ya gelen sporcular, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştırmak üzere vatan toprağını Vali Ali Çelik’ten teslim aldı.

Bisikletçilerin 9 ilde bin 100 kilometre pedal çevirerek Türk milletinin geleceğe olan bakışını ve güçlü iradesini gösterdiklerini ifade eden Vali Çelik, hepsine teşekkür etti ve kazasız belasız yolculuk diledi.