Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına “İkinci yüzyılın birinci koşusu” sloganıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Adana Kurutuluş Yarı Maratonu renkle görüntülere sahne oldu. Maratona katılan bir grup sporcu tarihi taş köprüden geçerken koşuyu bırakıp çiftetelli oynarken,

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına “İkinci yüzyılın birinci koşusu” sloganıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Adana Kurutuluş Yarı Maratonu renkle görüntülere sahne oldu. Maratona katılan bir grup sporcu tarihi taş köprüden geçerken koşuyu bırakıp çiftetelli oynarken,

bir baba da maratona bebek arabasıyla katıldı.

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen 13. Uluslararası Adana Kurutuluş Yarı Maratonu’na 2 bin 500 kişi katıldı. Fuzuli Caddesi’nden başlayan koşu, Adana’nın tarihi yerlerinde devam ederek Merkez Park’ta son buldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada 5 Ocak’ın gurur ve kurtuluş günü olduğunu belirterek, ”Bir Adanalı olarak yapılan mücadelede büyük iftihar duyuyorum. Bu günlere kolay gelinmiyor. Adana’da büyük mücadele etti atalarımız, büyük kanlar döküldü. Çok şehitler verdik ama sonuçta düşmanları defedecek duruma geldi” diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ise, ”5 Ocak’ın anlamını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kendi kendini kurtaran kahraman yiğit insanların olduğu bu şehirde bu özel günü anmak için geleneksel olarak bu maraton düzenleniyor. Bu güzel yarışmada inşallah arzu ettiğiniz başarıyı ve dereceyi elde ederseniz” dedi.

Başlangıç noktası Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi olan koşunun startını Vali Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi. Maratonun başlamasıyla bir babanın bebek arabasıyla birlikte koşmaya başlaması dikkat çekti. Başlangıç noktasında koşuculara eşlik eden bir sokak köpeği ise yaklaşık 5 kilometre koştu. Tarihi taş köprü üzerinde devam eden koşuda, davul zurna sesleri yükseldi. Davul ve zurna sesini duyan sporcuların maratonu bırakıp Adana çiftetellisi oyması renkli görüntüler oluşturdu.