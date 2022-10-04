Düzce’de 18 Temmuz Spor Salonu önünde stant kuran İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, sporcuları kansere karşı uyardı.

Düzce’de 18 Temmuz Spor Salonu önünde stant kuran İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, sporcuları kansere karşı uyardı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 18 Temmuz Spor Salonu önünde bilgilendirme standı kurdu. Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekibi, amatör sporcular için kurulan stantta, günümüzün en çok görülen ve Sağlık Bakanlığı’nın mücadele başlattığı kansere dikkat çekti. Ekipler, hazırlanan broşürleri sporculara dağıttı, kanserin belirtileri, erken tanıda kanser ile etkin mücadele konularında bilgiler aktardı.