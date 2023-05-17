Bilecik’te bir maçtan dönen futbolcuları taşıyan hafif ticari araç traktöre arkadan çarparken, sporcular kazayı ucuz atlattı
Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu 2’inci hafta müsabakasında Bozüyük Sentetik Saha’da Cihangazispor ile Kınıkspor karşı karşıya geldi. Müsabaka sonrası Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan, dün gece 11 AB 457 plakalı hafif ticari araca futbolcuları bindirerek yola çıktı. Araç, Dereköy kavşağında aynı istikamette seğir halindeki 11 EE 368 plakalı traktörün arkasında odun taşımak için kullanılan römorka arkadan çarptı.
Yaşanan kazada hafif ticari araç traktörün römorkuna ok gibi saplanırken, araçta bulunan Başkan Ceyhan ve futbolcular kazayı yara almadan atlattı.