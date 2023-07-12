Anadolu Yıldızları Ligi basketbol grup müsabakaları için 9 ilden gelen 200’e yakın sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli tarafından Bingöl’deki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Bingöl’de yapılacak olan Anadolu Yıldızları Ligi basketbol grup müsabakaları için Kars, Iğdır, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bitlis, Van ve Muş’tan Bingöl’e gelen sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli eşliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bingöl Ilıcalar beldesinde bulunan kaplıcaları ve yüzen adalarda gezdiren sporcular, kente hayran kaldıklarını dile getirdi.