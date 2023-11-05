Aydınlı doğa tutkunları, Büyükşehir Belediyesi tarafından Nysa Antik Kenti’ne düzenlenen 6 kilometrelik yürüyüş etkinliğinde buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor. Yürüyüş tutkunları bugün düzenlenen etkinlikte Akharaka kutsal alanı-Nysa antik kenti arasındaki 6 kilometrelik mesafeyi yürüdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, doğa tutkunlarını Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine davet etti.

6 kilometrelik mesafeyi yürüyen doğa tutkunlarına Nysa antik kentinde Büyükşehir Belediyesi’nin rehberleri ve Nysa kazısı başkanı Hakan Öztaner tarafından antik kentteki yapılarla ilgili bilgilendirme de yapıldı. Vatandaşlar düzenlenen etkinlik için Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bir sonraki yürüyüş 19 Kasım Pazar günü Koçarlı’da düzenlenecek. Doğa yürüyüşleriyle ilgili ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerinde Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden alınabilir.