Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında elde ettiği akademik başarıların yanı sıra sporda da verimli bir sezon geçirirken, Anadolu Üniversiteli sporcular katıldıkları spor organizasyonlarından çok sayıda madalya ile döndü.

Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası’nda Anadolu Üniversitesi öğrencisi Deniz Dağdelen, kendi kilogramında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası’nda Anadolu Üniversitesi sporcuları Oğuz Furkan Kaçar ve Zeynep Beyza Coşkun kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. ÜNİLİG atletizm müsabakalarında ise Sinan Ören, 400 metre yarışında gümüş madalya ve 400 metre engelli yarışlarında altın madalya kazanarak Anadolu Üniversitesi’ni gururlandırdı. ÜNİLİG Türkiye Eskrim Şampiyonası’nda Tuğçe Azra Kaya, Duru Şevval Ayyüce ve Sude Yağcı’dan oluşan kadın eskrim takımı elde ettikleri sonuç ile büyük başarı gösterdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri flöre kategorisinde Türkiye 2’ncisi, bireysel flöre kategorisinde de Tuğçe Azra Kaya Türkiye 3’üncüsü oldu. TÜSF ÜNİLİG Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Sergen Curabaz 87 kilogramda ve Esra Akbulak +73 kilogramda altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Hentbolda şampiyon Anadolu Üniversitesi

TÜSF Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu final maçında ise Siirt Üniversitesini mağlup eden Anadolu Üniversitesi, Kadın Hentbol Takımı oldu. TÜSF ÜNİLİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nda da Anadolu Üniversitesi öğrencisi Cenk Özgüler altın madalya kazanırken, genel klasmanda elde ettiği dereceler ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Cenk Özgüler, Hami Emircan Aydın ve Talha Günday’dan oluşan Anadolu Üniversitesi Erkek Oryantiring Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Görme engelli sporcu altın madalya ile döndü

ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda ise Anadolu Üniversitesi öğrencileri Yasemen Hatice Cevahiroğlu, Elif Çin ve Rümeysa Uysal’dan oluşan Okçuluk Takımı, Klasik Yay Büyük Kadınlar kategorisinde elde ettiği sonuç ile ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Klasik Yay Mix Takım kategorisinde ise Numan Can Kahraman ve Yasemen Hatice Cevahiroğlu’dan oluşan Okçuluk Takımı ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda ise Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Salih Veysel Kök büyük erkekler kategorisinde 82,5 kilogram sıkletinde Benchpress dalında 82 kilogram ile ayrıca Powerlifting dalında 355 kilogram kaldırarak iki dalda da altın madalya kazandı.

Olimpiyatlarda Anadolu Üniversitesi’ni temsil edecekler

Çin’de düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunlarında Taekwondo sporcuları Serkan Curabaz ve Esra Akbulak tatamide Türkiye’yi ve Anadolu Üniversitesi’ni temsil edecek. Anadolu Üniversiteli atletizm sporcuları Eda Tuğsuz cirit atmada ve Alperen Acet ise yüksek atlamada direkt seçildikleri Milli Takımda piste çıkarak madalya için ter dökecek. Dünya Üniversite Oyunları (UNIVERSIADE) 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında Chengdu şehrinde gerçekleştirilecek.