Mersin’in Erdemli ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu koordinesinde her yıl düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri, Erdemli’de 7’den 70’e sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Erdemli Şehir Stadı’ndan başlayan yürüyüş, ilçe sahilinde bulunan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki tören alanına kadar sürdü. Yürüyüşe sporcular, antrenörler, aileleri ve spor kulüpleri temsilcileri katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan Erdemli İlçe Spor Müdürü Ferhat Keskin, "Sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmek doğru bir tanımlama olmaz. Öncelikli amacımız sporu tabana yayarak küçük yaşlardan itibaren günlük yaşamının bir parçası haline getirmek, spor kültürü ile yetişmiş bir nesil oluşturmaktır. Bu kapsamda her yaştan insanımızı spora özendirmek, yeni bireyleri spora kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek olup, bu etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtmek isterim. Amatörler Türk sporunun kalbidir" dedi.

Etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür eden Keskin, müsabakalara katılım sağlayan tüm sporculara da başarı dileklerinde bulundu.