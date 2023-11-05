Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’nda düzenlediği "Limit Sensin Aydın" koşu etkinliği 5 ve 10 bin metre kategorilerinde koşuldu. Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken 10 bin metre kadınlarda Çiğdem Tütüncü, erkeklerde Barış Özegemen birinci oldu. 5 bin metrede ise kadınlarda Fatma Taş, erkeklerde Hasan Can Akdemir birinci oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Yeşille mavinin buluştuğu Kuşadası bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Şehrin doğal güzelliklerinin içerisinde koşu yarışmasına katılan yarışmacılar Kuşadasının tanıtımına da katkı sundu.

Yarışmada 10 bin metre kadınlarda Çiğdem Tütüncü birinci, Fatma Sarhan ikinci, Fulya Şahin ise üçüncü oldu. 10 bin metre erkeklerde ise Ufuk Arda birinci, Ahmet Civci ikinci, Mehmet Aydıngör ise üçüncü oldu.

5 bin metre kadınlarda Fatma Taş birinci, Lina Hamelat ikinci, Mervegül Özdemir ise üçüncü oldu. 5 bin metre erkekler kategorisinde ise Hasan Can Akdemir birinci, Kerem Yar ikinci, Muhammed Aggün ise üçüncü oldu.

Aydın’ın güzelliklerini tanıtmak ve sporu özendirmek için etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Çerçioğlu, "Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Sporun ve sporcunun dostu Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.