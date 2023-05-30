Sporcu Seçme ve Yetiştirme Projesiyle uygulanan ölçüm testlerinin demo çalışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme projesiyle sporculara uygulanan ölçüm testlerinin ilk demo çalışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda yapıldı. Selçuklu Spor Okulları öğrencilerinin yer aldığı demo ölçüm testlerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da takip etti. Demo çalışmada 15 farklı istasyonda, sporcuların motorik performans ölçümleri gerçekleştirildi. Beş farklı antropometrik, üç farklı esneklik ölçümü, üç farklı kuvvet ölçümü ve bunun yanı sıra sürat, denge, çeviklik, reaksiyon ve dayanıklılık ölçümleri nitelik bakımından Türkiye’de örneği olmayan bir standartda gerçekleştiriliyor. İlk olarak Selçuklu Spor Okulları öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilecek olan projede, sporcuların motorik performans durumlarının belirlenmesi ve ardından sporcuların yatkın olduğu branşa yönlendirilmesi hedefleniyor.

"Hedefimiz Selçuklu’dan olimpiyat şampiyonları çıkarmak"

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da spora en büyük değeri vermeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Spor okullarımıza çocuklarımız yaz ve kış dönemlerinde çok yoğun bir ilgi göstererek farklı alanlarda, farklı branşlarda spor faaliyetlerine devam ediyor. Biz tabii ki çocuklarımızın çok daha bilinçli bir şekilde spora katkı sağlamalarını ve spor yapmalarını arzu ediyoruz. Bu manada bugün Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonumuzda yeni bir çalışmayı da başlattık. Bütün spor okullarımızda bulunan çocuklarımızı farklı kategorilerde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Burada yaptığımız çalışmada çocuklarımızın fiziki durumları, onların hareket kabiliyetleri, güçleri, esneklikleri ve dayanıklılıkları ile ilgili 15 farklı kategoride ölçümler yapıyoruz. Şu anda yaptığımız çalışma Türkiye’de gerçekleştirilen en içerikli ölçme çalışması. Bu çalışmaları tamamladığımız zaman biz bütün çocuklarımızın sporla ilgili hangi branşlarda başarı elde edebilecekleri, hangi branşlarda daha uzun süreli faaliyet gösterebilecekleriyle ilgili çok ciddi bir veri elde etmiş olacağız. Selçuklu’muzda sporla ilgili çalışmalarımızı hem çocuklarımıza farklı branşlarda spor yaptırarak hem de fiziki imkanlarımızı geliştirerek devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sözleşmesini yapacağımız yeni sporcu merkezimizle birlikte de Konya’mızdaki spor anlamında tesis sayımızı ve fiziki imkanlarımızı çok büyük ölçüde geliştirmiş olacağız. Arzu ediyoruz ki şehrimizde, ilçemizde bütün çocuklarımız spor yapsınlar, bütün çocuklarımız sporla ilgilensinler ve biz buradaki spora katkı sunan çocuklarımızın içerisinde mutlaka çok yetenekli, kabiliyetli çocuklarımızın olduğunu biliyoruz. Hedefimiz onları en iyi şekilde, en doğru şekilde tespit ederek hem kendi branşlarında milli sporcu kategorisinde sporcu olarak yetiştirmek, ondan sonra da inşallah Selçuklu Belediyesi olarak Konya’mızdan, Selçuklu’muzdan olimpiyat şampiyonlarını çıkarmak. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüze, kulüp başkanımıza, Selçuklu Belediyesi Spor Müdürümüze ve ekibine, antrenörlerimize, hocalarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok büyük bir çaba ve gayret içerisindeler buradaki çalışmalarla ilgili. Bir teşekkürü de ailelere yapmak istiyorum. Ailelerimiz fedakarca çocuklarını hem spor okullarımızdaki faaliyetlere katılım sağlamaları anlamında destekliyorlar, getiriyorlar hem de farklı branşlarda milli sporcularımızı bütün yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında destekliyorlar. O yüzden bütün ailelerimize de çocuklarına gösterdikleri ilgi, alaka ve buradaki yaptığımız faaliyetlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.