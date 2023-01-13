Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sporcu Eğitim Merkezi’nde spor yaşantısını sürdüren öğrenciler ve aileleri için yemek düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sporcu Eğitim Merkezi’nde spor yaşantısını sürdüren öğrenciler ve aileleri için yemek düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sporcu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yemek davetine 34 atletizm öğrencisi, 16 güreş öğrencisi olmak üzere toplam 50 öğrenci, antrenörleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Düzenlenen gecede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, öğrencilere daha rahat spor yapabilmeleri ve moral amacıyla branşlarına özgü kıyafetler, eşofman takımı ve branşa ait spor ayakkabısı desteği sağlandı. Öğrencilere kıyafetlerini takdim eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporculara başarılar diledi.

Sporcu Eğitim Merkezi’nde kalan öğrencilerle ve aileleriyle yakından ilgilenen Müdür Filliçioğlu, sporcuların sezon içerisinde spor branşlarında elde ettikleri dereceler hakkında antrenörlerinden bilgi aldı. Kıyafet desteği için sporcular, İl Müdürü Cenap Filliçioğlu’na ve diğer yetkililere teşekkür etti.