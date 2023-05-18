DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden basketbol branşı sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Fizyoterapist Oğuzhan Türker, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Mehtap Yaşın ile Spor Proje Sorumlusu Sinem Karataş basketbol branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda yaklaşık 150 sporcu ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Sporcu ailelerine, Spor Proje Sorumlusu Sinem Karataş projeler hakkında, psikolog Merve Kelleci sporcu psikolojisi hakkında genel bilgi, diyetisyen Mehtap Yaşın sporcu beslenmesi hakkında genel bilgi, fizyoterapist Oğuzhan Türker tarafından da sporcu sağlığı hakkında genel bilgiler verildi.

İsa Yazıcı, "Sporcularımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme maksatlı toplantıda başarıya ulaşma noktasında çeşitli konuları masaya yatırdık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de sporcularımız ve sporcularımızın aileleriyle birlikte bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporcu aileleri ise bu toplantı için memnuniyetlerini dile getirerek çok teşekkür ettiler.