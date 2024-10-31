Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Sporbüs’ projesi kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve spora erişimi daha az olan çocukları sporla buluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği ‘Sporbüs’ projesi her hafta yeni çocuklarla daha da büyüyor. Özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve spora erişimi daha az olan çocukları sporla buluşturan projede; antrenörler eşliğinde hentbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyen çocuklar, bir yandan da parkurda kendi yeteneklerinin sınırlarını keşfediyorlar. Sporbüs aracının bu haftaki durağında ise Tarsus’a bağlı Sağlık Mahallesi’ndeki Şehit Sinan Köse İlkokulu yer aldı. Mersin’in 13 ilçesinde gidilmedik okul ve mahalle bırakmama hedefi ile yola çıkan ve yeni çocuklarla projenin büyümesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdiye kadar 10 binden fazla çocuğa ulaştı.

Çocuklardan Vehbi Yiğit Yıldırım, Sporbüs aracını gördüğünde çok sevindiğini belirterek, “Çok güzel oyunlar getirdiler. Çok sevindik ve çok eğlendik. Parkurda top oynadık, koştuk, basket attık” dedi.

Etkinlikte çok eğlendiğini dile getiren çocuklardan Fatih Yiğit Tat, “Parkur yaptık, top oynadık, basket attık. İlk defa bu kadar güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarımızla coştuk, oynadık, eğlendik, güldük” diye konuştu.