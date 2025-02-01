Mersin Büyükşehir Belediyesinin çocuklara hem fiziksel, hem de sosyal açıdan deneyim sunan Sporbüs aracı, alışveriş merkezinde çocuklarla buluştu. Etkinliğe katılan çocuklar, yarıyıl tatili kapsamında alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan parkurda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocukları sporla buluşturmak ve sporu sevdirmek için yola çıkan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Sporbüs aracının son durağı bir alışveriş merkezi oldu. Sporbüs etkinlik alanında çocuklar, kendilerine dağıtılan tişörtleri giyerek parkurda ter döktü. Antrenörler eşliğinde engelleri aşarak dubaların arasında koşan çocuklar, parkurun sonunda basketbol potasına atış yaptı. Yarıyıl tatilinde spor yaparak eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra, etkinlik sayesinde sosyalleşme imkanı da bulan çocuklar, aktif bir deneyim yaşadı.

Sporbüs etkinliğine katılarak parkurları tamamlayan çocuklara madalya dağıtıldı.