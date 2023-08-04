Dünya Düzce Günlerinde, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü nezdinde farklı spor dallarında düzenlenen aktiviteler gençlerle buluşturulurken, Çocuk Üniversitesi ise kurduğu stantta miniklere özel etkinlikler düzenliyor.

Dünya Düzce Günleri, her yaş grubuna hitap edecek etkinlikleri Düzcelilerle buluşturmaya ve renkli ve eğlenceli bir etkinlikle buluşturmaya devam ediyor. Anıtpark meydanında düzenlenen etkinlikler de çocuk genç, kadın erkek her kesime hitap edecek aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Gündüz etkinlikleri hava durumunu da göz önünde bulundurarak hareket eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerin spora yönelmesi ve teşvik edilmesi noktasında düzenlediği turnuvalarla gençleri buluşturuyor.

Anıtpark Meydanından başlayarak Millet Bahçesinin bir bölümüne kadar Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından kurulan basketbol potası, alanda gençlerin eğlence ve spor kaynağı oldu. Konserler öncesinde tek pota basketbol müsabakası yapan gençler, Spor Akademisi’nin düzenlediği 3’ük yarışmasında kendilerini sınadı. Onlarca genç 3’lük atmak için birbiriyle yarıştı.

Belirlenen takvim çerçevesinde etkinliklerin başlamasından önce takımlarını kurarak başvurularını yapan ekipler Futbol (4x4), Basketbol (3x3), Voleybol (2x2), Oryantiring, Badminton, VR, Taç Tenis, Cornhole ve Bocce branşlarında kıyasıya rekabet etti. Gençler, sıkı rekabet içerisinde eğlenceli ve keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Öten yandan, Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Çocuk üniversitesi ise etkinlik alanında kurduğu stant ile Baskı Boyama, Mandala Boyama, Taş Boyama, Yüz Boyama, Balon Katlama, Dövme Etkinlikleri ile miniklerin eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.