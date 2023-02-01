Sorguya alınan zanlının suçunu itiraf etmesiyle bağlantılı operasyonla A.Ü., S.T., V.A. ve S.K. yakalandı. Aramalarda yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, “Spora gidiyorum, spordan geliyorum” diyerek şifreli konuşan uyuşturucu tacirler Diyarbakır polisinin dikkatinden kaçmadı. Motosikletli polisler, Abaküs lakaplı S.Ç.’yi spor çantasında 25 kilo uyuşturucu ile yakaladı.

Diyarbakır’da “spora gidiyorum, spordan geliyorum” şifreleriyle konuşan uyuşturucu tacirleri polisin dikkatinden kaçmadı. “Abaküs Operasyonu” ile gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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