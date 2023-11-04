Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Samsun İl Başkanı Bekir Uğur, ülkelerin geleceği ve teminatı olan gençliğinin sağlıklı yetişmesi için ‘Spora Evet, Uyuşturucuya Hayır’ projesi hazırladıklarını söyledi.

DGSK’nin vizyonunun; milli ve manevi değerlere sahip, kendisi ile barışık, güven duyulan, saygılı, hukuka bağlı ve sorumluluk bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi olduğuna vurgu yapan Başkan Uğur, “Amacımız, ülkelerin geleceği olan gençlerin belirlenen hedefler doğrultusunda yetişmelerini sağlamak. Bu nedenle ‘Spora Evet, Uyuşturucuya Hayır’ projemizle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, suça itilen gençlerin topluma kazandırılmasını sağlamak ve gençlerin kabiliyetleri doğrultusunda topluma faydalı bireyler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

DGSK’nin faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirten Başkan Bekir Uğur, bu amaçla aylık toplantılarının mütemadiyen yapıldığını ve her toplantının artan ivme ile güzel kararlar alındığını söyledi. Uğur, “Tüm insanlığın ortak talebi, ülkelerin geleceğini emanet edeceği gençlerin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi. Bu sorumlulukla gençlerimizin sporla barışık, sağlıklı nesillerin yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Konfederasyonumuz sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmekte ve gençlerin sağlıklı bir alt yapıyla büyümesi için ‘Spora Evet, Uyuşturucuya Hayır’ projesi gibi daha bir çok projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Projelerinin temelinde dünyanın geleceğinin emanet edileceği olan gençler olduğuna dikkat çeken Başkan Uğur, şunları söyledi:

“Projemizin hamuru gençlik. Bu sebeple gençliğe ayrı bir önem veriyoruz. Projemiz ile gençlerin spora bakış açısını değiştirmek, topluma ve gençliğe spor sevgisini kazandırmak, spor ile rehabilitasyonu sağlamak ile şehit ve gazi çocuklarının yaşadıkları travmadan ve yoksunluk psikolojisinden çıkmalarına yardımcı olmak ve de sosyal ortam içinde olmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca projemiz kapsamında işitme ve bedensel engelli gençlere de hizmeti ön planda tutuyoruz.”