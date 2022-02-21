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ZELİHA SU : ''FİNALDE DE SİZLERİ ALKIŞLAMAK İSTİYORUM ''
SPOR 21.02.2022, 18:07
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin tesislerini ziyaret etti.
Su'ya tesisleri gezdiren ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmek ve genç yıldızları milli formayla buluşturmak istediklerini söyledi.
Tesis gezisi sırasında turuncu-lacivertli oyuncular ve teknik ekiple de bir araya gelen Su, BC Prometey maçı öncesi takıma başarı dileklerini iletti. Çukurova'nın maçlarını izlemekten büyük keyif aldığını belirten Su, "Bugüne kadar başardıklarınız için canı gönülden tebrik ediyorum. Çok zor maçlar oynayıp önemli galibiyetler elde ettiniz. Finalde de sizinle olmayı ve sizleri alkışlamayı istiyoruz" dedi.
Ziyarette takım kaptanı Esra Ural Topuz tarafından Zeliha Su'ya, kendi ismini taşıyan imzalı maç forması hediye edildi.
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