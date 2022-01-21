YURDA DÖNEN ÇUKUROVA BASKETBOL, BOTAŞ'A HAZIRLANIYOR

Fransa deplasmanındaki Avrupa Kupası karşılaşmasının ertelenmesinin ardından kente dönen Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında oynayacağı BOTAŞ karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertliler, tesislerde Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana tam kadro katıldı. Esneme hareketleri ile ısınan basketbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Fransa'daki Flammes Carolo maçının ertelenmesi ve Pazartesi günü Ankara deplasmanında oynayacakları BOTAŞ maçına ilişkin açıklamada bulunan Başanterenör Akkaya, "Maçın ertelenmesi bizim için olumsuz bir durum. Çünkü dört günde bir kez antrenman yaptık. Gerçekten çok iyi durumdaydık. Pazartesi'den bu yana, bugün yapacağımız ikinci antrenman olacak. Bu da bizim için kötü. Önümüzdeki hafta üç maç oynayacağız. Yoğun bir programımız var. Maç oynamamak, konsantre olmayı güçleştiriyor. Fransa'ya çok iyi konsantre olmuştuk ama oynamayınca ritmimiz bozuldu Bugünden itibaren eski ritmimize dönmeye çalışacağız. Herşeye rağmen iyi hazırlanıp Ankara deplasmanından iyi bir oyun ve galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

24 Ocak Pazartesi günü Ankara DSİ Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşma, YouTube/TFB üzerinden naklen yayınlanacak.