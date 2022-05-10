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VOLEYBOL ADAY HAKEM KURSU SONA ERDİ
Voleybol Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Voleybol Aday Hakem Kursu sona erdi.
SPOR 10.05.2022, 16:50 10.05.2022, 16:53
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Voleybol Aday Hakem Kursu sona erdi.
Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezi ve CNR EXPO Fuar Merkezi’nde Türkiye Voleybol Federasyonu MHGK Başkanı Aziz Yener tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verilen Voleybol Aday Hakem kursuna Mersin’den 80 kursiyer katıldı.
Üç gün süren eğitimlerin ardından Aday Hakemleri yapılan sınavla belirlendi.
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