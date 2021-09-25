VETERANLAR NAFTALİN LİGİNDE KURALAR ÇEKİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Form Geçici, Klas Kalıcı’ sloganıyla başlattığı ‘Veteranlar Naftalin Ligi’nin kura çekimi yapıldı. 18 Ekim’de başlayacak ve 3 Ocak Mersin’in Kurtuluş Günü’nde sona erecek ligde, 45 yaş üstü erkeklerden oluşan 15 takım kıyasıya mücadele edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ‘Veteranlar Naftalin Ligi’nin kuraları çekildi. Veteranlar Naftalin Liginde, turnuva maçları 7 oyuncu ve 1 kaleci olmak üzere toplam 8’er kişilik takımlar halinde oynanacak. Macit Özcan Spor Tesislerinde 25’er dakikalık 2 devre halinde oynanacak maçlar, komitenin belirleyeceği hakemler tarafından yönetilecek. Fair playin ön şart olduğu turnuvada müsabakalar için belirlenen kuralların dışında bir durum gelişirse Türkiye Futbol Federasyonunun oyun kuralları geçerli olacak. Maçlar 5’erli 3 grup halinde, tek devreli lig usulüne göre oynanacak.

“Bu yıl ilk kez düzenleyeceğiz, geleneksel hale getireceğiz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, turnuvayı geleneksel hale getireceklerini belirterek, “Pandemi sebebiyle uzun zamandır hareketsiz kalan yaşlı delikanlılarımızı bu ligde toplamayı ve bunu Naftalin Ligi adı altında yapmayı düşünüyoruz. Naftalin, bizim çok değer verdiğimiz eşyalarımızı korumak için kullandığımız bir nesnedir. Naftalin Ligini 45 yaş üstü arkadaşlarımız için ‘çok değerlisiniz’ manasında oluşturduk. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğiz, geleneksel hale getireceğiz. İlk yılımızda 15 veteran takımımız başvurdu” dedi.

“Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar direkt üst tura çıkacak”

Kura çekilişinde grupların hangi kurallar çerçevesinde yarışacaklarını anlatan Tarakçı, “Bugün başvuran takımlarımız için gruplar oluşturduk. Üç grupta, 5’er takım şeklinde oynatacağız. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar direkt üst tura çıkacak. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 18.00’de oynatmayı planlıyoruz. Ayın 18’inde de başlatacağız. Finali, Mersin’in Kurtuluş Günü olan 3 Ocak‘ta yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Dostluk ve yaşam boyu spor olan felsefemize bir katkı sunacak”

Silifke Masterler Vateranlar Takımı oyuncusu Ahmet Sadak da düzenlenen turnuvanın hem arkadaşlıklarını pekiştireceğini hem de sağlıklı bir hayat sürmelerine katkı sunacağını ifade ederek, “Bu güzel etkinlikte bulunmaktan zevk ve onur duyuyoruz. Dostluk ve yaşam boyu spor olan felsefemize bir katkı sunacak. Eski arkadaşlarımızı tekrar görme imkanı sağlayacak ve dostluklarımızı pekiştirerek, sağlıklı bir hayat sürmemize bir faydası olacak. Bundan dolayı mutluyuz. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Bizim için önemli olan dostluk ve spor olduğu için iyi takım, kötü takım fark etmez” dedi.

“Sağlıklı bir yaşam için spor şart”

Ömür Veteranlar Takımı oyuncusu Ramazan Tosun ise “Çok güzel bir turnuva olacağı inancındayım ve herkese de başarılar diliyorum. Biliyorsunuz burada kurallar var; 76 doğumlu ve büyük olacak. Biz 60 yaş üstü olarak giriyoruz. Yaşlı bir takıma sahibiz ama buradan şunu söyleyeyim; biz en centilmen takım olacağız. Sağlıklı bir yaşam için spor şart” ifadelerini kullandı.