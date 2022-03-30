VERİLEN SÖZ TUTULDU, ŞAMPİYONLAR BULUŞTU

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonu Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi heyeti, turuncu-lacivertli takımın maçlarında gösteri yapan Mersin Halk Oyunları Yarışması Birincisi Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulun şampiyon halk oyunları ekibi, Çukurova'nın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek finalinde oynadığı LDLC Asvel Feminin karşılaşması ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinin devre arasında Silifke yöresine ait 'ham çökelek' oyununu sergiledi. Başarılı folklorcular performansları ile herkesin beğenisini kazanırken, ÇBK yönetimi kupayla birlikte okulu ziyaret edeceklerinin sözünü verdi.

Heyecanla beklenen buluşma bugün gerçekleşti. ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Altyapı Menajeri Yasemin Metin, takım kaptanı Esra Ural Topuz, oyunculardan Sinem Ataş ve sevimli maskot Çuko, şampiyon okulun şampiyon öğrencileri ile buluştu. ÇBK heyeti okul girişinde kulübün marşı ile karşılanırken, kendilerine tişört hediye edilen minik öğrenciler, oyuncular ve Çuko ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halk oyunları ekibindeki öğrencilerin karşılaşmalar öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini aktaran Genel Koordinatör Ünlü, "Çocuklarımıza, milli eğitim il müdürümüze ve okul müdürümüze, çocuklarımızın hocalarına, velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Takım kaptanı Esra Ural Topuz ise "Çocuklarımız maçımıza gelerek bize onur, destek olarak da güç verdiler. Biz de okulumuzu şampiyonluk kupasıyla ziyaret etmek istedik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Devre arasında halk oyunları ekibini görünce mutlu olduklarını aktaran Sinem Ataş da "Geleneklerimizin sürdürülmesi ve bunu Avrupa'ya yaymamız çok önemli. İlk olarak Avrupa maçında bunu gösterdik ve Fransızlar hayran kaldılar. İyi ki varsınız" diye konuştu.