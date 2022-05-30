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VALİ PEHLİVAN ÖZEL SPORCULARA MADALYA VE BAŞARI BELGESİ VERDİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde, "Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği" müsabakalarında başarı elde eden özel sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.
SPOR 30.05.2022, 16:59 30.05.2022, 17:06
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde, "Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği" müsabakalarında başarı elde eden özel sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.
34 ilden 516 özel sporcunun katılım sağladığı müsabakalar kapsamında özel sporcuların atletizm yarışmasını izleyen Pehlivan, özel sporculara yönelik olarak düzenlenen bu spor organizasyonunun ziyadesiyle anlamlı olduğunu belirterek, özel bireylerin her geçen gün daha aktif bir şekilde sosyal hayata katılması yönündeki çaba ve çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.
Müsabakalarda dereceye gören sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim eden Pehlivan, sporcularla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
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