VALERİEN ISMAEL'DEN SERDAR SAATÇİ AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valérien Ismael, Avusturya'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Beşiktaş futbolcusu olmak çok özeldir. Her şeyinizi vermeniz gerekir. Her anlamda hazır olmanız gerekmektedir. Eğer bunların olmadığı bir noktada bulunuyorsanız da iletişimde bulunabiliriz bu konularla ilgili. Benim beklentim, özellikle taraftarın beklentisi bu konuda her futbolcunun yüzde yüzünü vermesi. Bu olmuyorsa ben de bir karar alırım en sonunda" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valérien Ismael, bu sabah yapılan idmanın ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan genç teknik adam, taktiksel olarak esneğiz diyerek, "5 büyük ligde de kullanılan bir sistem bu. Ama bu konuda esneğiz. 10 numaralı da oynuyoruz gerekirse önde 3 oyucuyla 3-4-3 gibi de oynarız" şeklinde konuştu.

"Hala daha transfer için zamanımız var"

Geçen sene takımın başına geldiği için yeni sezonda kadro kurma ve taktiksel hazırlık açısından şanslı olduklarını dile getiren Ismael, "Her şey şu anda iyi gidiyor. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Hava şartları da çok iyi. Ufak tefek detaylar da oluyor. Bunlar her kampta olur. Bunların olmaması beklenemez. Buraya kalabalık geldik, gençlerimizi görmek istedik. Gençlerimizden de faydalandık, onları da oynattık. Milli takımdan geç dönen oyuncularımız oldu. Yeni transferler de aramıza katıldıktan sonra hafta hafta, gün gün daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Şu an toplam kamp süremizin yarısına geldik. Burada 3 maç oynayacağız, bugünkü maç ile beraber. Şu anda yapmamız gereken maçları oynayıp saha içinde birbirimizin arasındaki ilişkiyi iyileştirmek. Ceyhun Bey ile transferler üzerinde çok fazla çalıştık. Geçen sezon erken gelmenin avantajını bu noktada kullandığımızı söyleyebilirim. Herkesi görüp eksiklerimizi tespit ettik. Transfer ettiğimiz futbolcuları erkenden ikna etmemizi sağladı bu durum. Bu konuda Ceyhun beyi ve yönetimimizi gerçekten tebrik etmek lazım. Hala daha transfer için zamanımız var. Savunmamızı daha da güçlü hale getirmemiz tabii ki gerekiyor. Oraya bir ihtiyaç olabilir. Bunun için çalışıyoruz çalışmalarımız devam ediyoruz. Umarım bu konuda da her şey yolunda gider. Ve oraya da gerekli desteği sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Zor bir sezon bizi bekliyor"

Zor bir sezonun kendilerini beklediğini ve ona göre çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini dile getiren teknik adam, "Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi, yüzde yüzü ile olması gerektiğini bilmesi lazım. Beşiktaş futbolcusu olmak çok özeldir. Her şeyinizi vermeniz gerekir. Her anlamda hazır olmanız gerekmektedir. Eğer bunların olmadığı bir noktada bulunuyorsanız da iletişimde bulunabiliriz bu konularla ilgili. Benim beklentim, özellikle taraftarın beklentisi bu konuda her futbolcunun yüzde yüzünü vermesi. Bu olmuyorsa ben de bir karar alırım en sonunda. Her futbolcu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şu anda burada olanlar aslında bu sezon da burada olmayı hak eden futbolcu arkadaşlarım ki onlar da bizimle olmak istiyorlar, kulübe bir şeyler vermek istiyorlar ve başarının bir parçası olmak istiyorlar. Mantalitemiz bu konuda çok iyi gidiyor. Sezon başı idmanlarında zaten amacımız burada bu işleri doğru yapmak ve çok çalışmaktı. Bu mantaliteyi tüm sezona yaymak. Zor bir sezon bizi bekliyor, çok fazla çalışmamız gerekecek çok zorlanacağız. Bu atmosferi burada oluşturmak çok güzel. Kadromuzu yeteri kadar derinleştirdik, genişletiyoruz da aynı zamanda. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Çok fazla acele etmeme lüksüne sahibiz. Yüzde yüz bizi ikna eden bir durum oluşursa onu değerlendirmeye alabiliriz" diye konuştu.

"Hafta hafta üzerine koyarak, yüzde yüze ulaşacağız"

Taktik anlamda oynanacak maçların seyrine göre değişkenlik gösterebileceklerini vurgulayan Valérien Ismael, "Geçen sezon aslında bu görüntüyü verdik. Bu üçlü oynama görüntüsünü. Hatırlarsanız, 5 büyük ligde de kullanılan bir sistem bu. Ama bu konuda esneğiz. 10 numaralı da oynuyoruz gerekirse önde 3 oyucuyla 3-4-3 gibi de. Biz bunu değiştirebiliriz, maç içerisindeki duruma göre daha ofansif olmamız gerekirse o duruma da hazır oluruz. Netice itibariyle maç kazanmanız gerekiyor. Biz de bu esnekliğe sahip olacağız. Futbolcularımız bu kampta gerçekten çok iyi çalıştılar, sisteme karşı da istediklerimizi verdiler. İyi hissettiklerini ben fark ediyorum. Henüz daha yüzde yüzüne tabii ki ulaşmadık çünkü herkes farklı seviyelerden geldi. Yeni transferlerimiz oldu. Weghorst, Muleka onlar takıma sonradan katıldı. Nkoudou, Rachid Ghezzal, onlar da milli takımdan döndüler. Herkesin seviyeleri birbirinden farklıydı. Hafta hafta üzerine koyarak, yüzde yüze ulaşacağız. Herkesi de aynı seviyeye çekeceğiz" şeklinde konuştu.

"Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız"

Kampın amaçlarından birinin de altyapıya yönelmek ve öz kaynakları değerlendirmek olduğunu söyleyen Ismael, "Bazı futbolcularımız takıma geç katılacaktı. O noktada burada geniş kadroya ihtiyacımız vardı. Diğer bir taraftan, yeni transferlerin takıma tam olarak ne zaman katılacakları belli değilken, burada yapacağımız idmanların daha iyi daha verimli geçmesi için, çift kalelerde eksiğimizin olmaması için de gençlerimizi buraya getirdik. Bir yandan alt yapı oyuncularımızın da özellikle son 2-3 yılda kulübün bu konuda gelişmelerini göz önüne alırsak, Ersin, Rıdvan, Emre ve Emirhan gibi örneklerin çoğalmasıyla alt yapımıza daha fazla eğilmek bakmak istedik. Şu anda gerçekten oradan iyi durumda gelen futbolcular var. İyi şekilde kendilerini geliştiren arkadaşlarımız mevcut. Bugün bu maçta da göreceğiz. İspanya’ya kampa giderken herkesi götürmek isteriz ama birazcık azaltacağız o kadroyu. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız. Duruma göre burada aksiyon alacağız. Bir kontenjanımız var aslında ama kurallar gereği Türk oyuncu da lazım bize. Türk oyuncu da oynatmamız lazım. Şu anda yüzde yüz emin olursak eğer Beşiktaş’a faydalı olabileceğini düşündüğümüz, bize mental açıdan istediğimizi yapabilecek kalitede uyumlu olduğunu düşündüğümüz, emin olduğumuz bir futbolcu olursa değerlendirebiliriz. Daha önce de söyledim ama bu konuda acele etmeyeceğiz. Bazen var olan futbolcularınıza ya da gençlerinize şans vermeniz gerekiyor. Hazırlık maçlarını da bu yüzden yapıyoruz tabii. Kararı verirken kesinlikle yüzde yüz emin olmamız lazım. Şu ana kadar kilit noktalarda yaptığımız transferlerde iyi iş yaptık. Çok fazla acele etmeden önümüzde o kararı alacak zamanımız var" dedi.

"Saiss için Beşiktaş’a sisteme, bize çok uyacak bir futbolcu diye düşündüm"

Faslı defans oyuncu Romain Saiss hakkında açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "İyi bir transfer oldu bizim için. Nisan ayında görüşmeye başladık kendisiyle. Ceyhun beyin önerisiyle görüşmelere başlamıştık. Futbolcuyu izleyince, görünce tam ihtiyacımız olan böyle bir futbolcu, Beşiktaş’a sisteme, bize çok uyacak bir futbolcu diye düşündüm. Liderlik anlamında bize faydalı olacağını düşündüm. Transferi çok çabuk bitirebildik. Çünkü kendisine teklifler vardı. Ben bu noktada kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Çabuk karar verdi Beşiktaş’a gelmek konusunda. Ama kendisiyle ilgili birazcık sabır göstermemiz gerekiyor. İspanya kampında aramıza katılacağını ben düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Önce lige iyi başlayıp Dünya Kupası’na kadar en iyi şekilde en iyi puanları almayı hedefliyoruz"

Sezona iyi bir başlangıç yapıp, planlı bir şekilde hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getiren Valerien Ismael, "Bizim için güçlü başlamak en önemli şey olacak. Doğru yolda olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. İyi başlangıcı ve ivmelenmeyi yakalamak en azından o sürece kadar bizim ilk hedefimiz. Şu andan itibaren Dünya Kupası’nın başlayacağı ana kadar o ilk etabı iyi geçirirsek bizim için o ilk adım olacaktır. Çünkü lig bir yarış, uzun bir maraton, o araya kadar elimizden geleni yapmamız şu an için ilk hedefimiz. Yüzde yüzümüzle tüm futbolcularımızı yüzde yüze ulaştırmak da benim ve ekibimin görevi. Daha sonrasında Dünya Kupası’ndan sonraki süreç ondan sonra gelecek. Önce lige iyi başlayıp Dünya Kupası’na kadar en iyi şekilde en iyi puanları almamızı hedefliyoruz. Kurallar hep olacak tabii, ama dediğiniz gibi 2 Türk futbolcunun yeri birazcık net gibi gözüküyor. En azından kale ve sol kanat bek pozisyonunda Türk futbolcu oynatacağız gibi gözüküyor. 3. Türk’ü oynatacağımız yerde her bölgede Türk oyuncumuzun olması bizim için büyük bir artı. Hücumda, orta sahada savunmada Türk oyuncularımız var. Bu noktada seçim aslında bizim için daha kolay olacak. Serbestliğimiz var tek bir yere odaklanmamış olacağız. Orda esnek olacağız. Yine kadro içerisinde bu esnekliği bize veren oyuncularımız var. Mesela Emirhan İlkhan, 6, 8 ve 10 numara oynayabiliyor. Cenk yine ön taraftaki 3’ünün her yerinde oynayabiliyor. Kenan’ı hem hücumda hem kanat bekte kullanabiliyoruz. Burada kendilerinden farklı pozisyonlarda faydalanabildiğimiz Türk oyuncular var. Çok iyi yabancı oyuncularımız var. Bir iki tane daha Türk oyuncu kadromuza kattıktan sonra daha da dengeli seçimler yapabileceğiz. Bu arada kadromuzda çok da genç kaliteli futbolcularımız da var. Kural gereği belki en az 3 Türk oynatmamız gerekiyor ama yeri geldiğinde bu sayı 4 ya da 5’e de gençlerimizin katkılarıyla çıkabiliriz sezon içerisinde. Bu kural aslında Türk kulüplerinin işini zorlaştırıyor diyebilirim. Çünkü kalite konusunu direk ilgilendiren bir konu bu yabancı konusu. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor şu anda. Kaliteli Türk oyuncuları oynatmanız gerekiyor ki bu kulüplerin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu futbolcuları tekrardan Türkiye’ye transfer etmeleri gerekiyor. Uluslararası seri için sıkıntı oluşturabilen bir konu ama bizim için henüz daha sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş bu konuda sıkıntı yaşamamıştır. Çünkü yeterli kalitede oyuncularımız var. Özellikle alt yapıdan da bu desteği çok fazla aldığımızı düşünüyorum. Herkes hakkında fikrimizin olması için herkesi değerlendirmek için bu kampa böyle geldik. Bazı arkadaşlarımızdan ben çok memnunum. Daha önce söylediğim gibi 3 haftadır kamptayız, daha önümüzde 2 hafta var. Değerlendirmelere devam edeceğiz. İspanya kampında da görme fırsatımız olacak. Orda da ciddi rakiplerle hazırlık maçı oynayacağımız zaman daha net fikirlerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.