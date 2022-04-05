ÜNİVERSİTELER ARASI BASKETBOL LİGİ MERSİN'DE BAŞLADI

Türkiye Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig müsabakaları Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin , Sağlık Kültür ve Spor Dair Başkanı Ahmet Koca , idari personel ve öğrencilerin katıldığı açılış töreninin ardından , MEÜ Erkek Basketbol Takımı ile Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı karşılaşması ile Lig start aldı.

Müsabakaların açılış töreninde konuşan MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar , müsabakalara Mersin Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyor olmaktan ve takımları Mersin’de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erol Yaşar, “ Bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz; kuruluşundan itibaren sportif aktivitelere çok büyük önem vermiştir. Çünkü bizler, öğrencilerimizin akademik anlamda donanımlı bireyler olmalarının yanında sosyal, kültürel ve sportif gelişmelerine de oldukça önem veriyoruz. Bu vesileyle sporun herkesin hayatında olması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum '' dedi.

Hem deneyimli bir akademik kadroya hem de gelişmiş fiziki alt yapıya sahip Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’nin ise başarılı sporcular yetiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Erol Yaşar, “ Üniversitemiz, sporcuları ve spor takımları bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok turnuvandan ödüller ve kupalarla döndü. Bünyemizde yetiştirdiğimiz ve farklı branşlarda milli olma başarısı gösteren 45 milli sporumuz ise ülkemizin göğsünü kabartacak başarılara imza attı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu başarılar, Üniversitemizin bir spor Üniversitesi olduğunu bizlere gösteriyor ” dedi.

Sporun evrensel olarak birleştirici, sevgi ve dostluk içeren bir yapısı olduğunu; düzenlenen turnuvanın da bu yapıyı güçlendireceğini söyleyen Prof. Dr. Erol Yaşar, tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.