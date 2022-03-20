UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR - ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: 55-85

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 55-85 yenerek, ligdeki galibiyetini 16'ya yükseltti.

Karşılaşmaya Asena Yalçın, Jasmine Thomas, Sinem Ataş, Temi Fagbenle ve DeWanna Bonner başlayan ÇBK, ilk sayısını Fagbenle'nin turnikesiyle buldu. Çeyreğin ortalarında 12 sayı geriye düşen Çukurova, hızlı hücumlarla farkı 2 sayıya kadar düşürdü ancak ilk periyot ev sahibi ekibin 21-19 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğin hemen başında Melis Talay ile skoru eşitleyen ve Şevval Akalan'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla öne geçen turuncu-lacivertliler, savunma ribauntlarını toplayıp hızlı hücum ederek skoru 32-40'a getirdi, soyunma odasına moralli gitti. Oyundaki ritmini üçüncü çeyrekte de sürdüren ve maçın son bölümüne 44-70 önde giren Çukurova Basketbol, rakibini 30 sayı farkla 55-85 mağlup ederek üst üste 6'ncı zaferine ulaştı, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. Mücadelenin en skorer ismi 20 sayı ile oyuna bençten dahil edilen Çukurova'nın kaptanı Esra Ural Topuz oldu.

MİNİK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Öte yandan Çukurova Basketbol'u her platformda destekleyen Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu öğrencileri ile onların Mersinli sınıf öğretmenleri Ahmet Aydın, her İzmit deplasmanında olduğu gibi bu maçta da turuncu-lacivertli ekibi destekledi. Kulübün kendilerine hediye ettiği tişörtleri giyerek maça gelen ve ellerindeki pankartlarla 'Şampiyon Çukurova' tezahüratları yapan minikler, karşılaşma sonunda galibiyet sevincine ortak oldu.