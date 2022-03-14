TÜRKİYE ŞAMPİYONU İESK OLDU

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen “İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Grup Müsabakaları” sonunda Gölcük Belediyesi İESK Şampiyonluğa uzandı.



07-13 Mart tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toroslar ve Çopurlu sentetik çim yüzeyli Futbol sahalarında Türkiye geneli 2 gruptan 8 takımın katılımıyla düzenlenen ve final müsabakaları Mersin Stadyumu’nda oynanan Futbol Süper Lig 2021-2022 Sezonu “İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Grup Müsabakaları” sonunda Gölcük Belediyesi İESK, İstanbul Çekmeköy İESK’nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanırken, 3.'lük maçında İstanbul Sessizler Spor Kulübü, Adıyaman Belediye KSFD’yi 2-0 yenerek 3’üncü oldu.



Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig final karşılaşması sonunda düzenlenen kupa töreninde takımlara kupa ve madalyaları; Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.