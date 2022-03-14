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TÜRKİYE ŞAMPİYONU İESK OLDU
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen “İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Grup Müsabakaları” sonunda Gölcük Belediyesi İESK Şampiyonluğa uzandı.
SPOR 14.03.2022, 20:39 14.03.2022, 20:44
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen “İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Grup Müsabakaları” sonunda Gölcük Belediyesi İESK Şampiyonluğa uzandı.
07-13 Mart tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toroslar ve Çopurlu sentetik çim yüzeyli Futbol sahalarında Türkiye geneli 2 gruptan 8 takımın katılımıyla düzenlenen ve final müsabakaları Mersin Stadyumu’nda oynanan Futbol Süper Lig 2021-2022 Sezonu “İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Grup Müsabakaları” sonunda Gölcük Belediyesi İESK, İstanbul Çekmeköy İESK’nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanırken, 3.'lük maçında İstanbul Sessizler Spor Kulübü, Adıyaman Belediye KSFD’yi 2-0 yenerek 3’üncü oldu.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig final karşılaşması sonunda düzenlenen kupa töreninde takımlara kupa ve madalyaları; Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.
Şampiyon olan Gölcük Belediyesi İESK’ye kupasını veren Vali Ali İhsan Su “Sporcularımızı ilimizde misafir etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim, her zaman bekliyoruz. Süper ligin final maçı gerçekten çok çekişmeli oldu. Gölcük Belediyesi İESK’yi tebrik ediyorum ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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