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TÜRKİYE KULÜPLERARASI TRAP ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Mersin’de yurt genelinden 30 kulübe bağlı yarışmacıların yer aldığı Trap Şampiyonası, resmi hazırlık atışlarıyla başladı.

SPOR 29.10.2021, 15:32 29.10.2021, 18:20
TÜRKİYE KULÜPLERARASI TRAP ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Mersin’de yurt genelinden 30 kulübe bağlı yarışmacıların yer aldığı Trap Şampiyonası, resmi hazırlık atışlarıyla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Trap Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Şampiyonası’na Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan resmi antrenman atışlarıyla start verildi. 3 gün sürecek yarışmalara İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Konya ve Çorum başta olmak üzere 25 ilden 30 takım katıldı. Sporcular, hazırlıklar kapsamında sırayla atışlarını yapmaya başladı.

Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Oktay Sabancı, etkinliğin Cumhuriyet Bayramı Kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, yarışma ile ilgili bilgi verdi. Sabancı, "Her sporcu 2’şer seri antrenman yapacak, 25’erden 50 plakayla antrenman yapacaklar. 3 seri üzerinden yarışmaya devam edilecek. Herkes 75 plakaya tüfek atacak. En son 50’şer plakaya atış yapacaklar. Toplama göre 4 takım finale kalacak. 4 takımdan birinci ve ikinciler kendi arasında altın madalya için, 3. ve 4. takımlarda 3.’lük için aralarında atış yapacak. Ondan sonra takım yarışmalara belli olacak. Bu yarışmalarda ferdi sıralama yok, sadece takım yarışmaları vardır. İlk 6 takım federasyonca ödüllendirilecek" dedi.

Şampiyonaya katılan sporculardan Özgür Özgüven, "Biz Konya’dan geldik, 3 takım arkadaşımızla beraber. Kulüplerarası yarışma yapacağız. Şu anda antrenman serisindeyiz. Hedefsiz insan olmaz. Hedef olacak ki bazı başarılar gelecek. Atışlarda 125’te 122 nasip diyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya Çorum’dan katıldıklarını aktaran Mustafa Recai Velioğlu ise, "Bu spor heves, aşk işi. Başlanıldığı zaman vazgeçilmeyen bir şey. Herkes tabi ki iyi skor atmak ister. En azından 125’te 121, 122. İnşallah bu sporu daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

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