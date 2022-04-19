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“TÜM DALLAR ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI” SONA ERDİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve 06-12 Nisan tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye geneli 40 kulüpten 304 sporcunun katılımıyla Erdemli Atış Poligonunda gerçekleştirilen “Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası” sona erdi.

SPOR 19.04.2022, 09:24 19.04.2022, 09:32
“TÜM DALLAR ATEŞLİ SİLAHLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI” SONA ERDİ

Şampiyonada mücadele eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Atıcılık sporcularımız Alperen Erdur 25 m Ateşli Tabanca yeni Türkiye rekoru 50 m Ateşli Tabanca yeni Türkiye rekoru, 25 m Ateşli tabanca 2 altın madalya, 50 m Ateşli Tabanca 1 tane altın madalya, 25 m Ateşli Tabanca 2 tane milli takım barajı elde ederken, Yiğit Geçim genç erkekler 50 m yat tüfekte ve Elif Zeynep Geçim genç kadınlar 50 m yat tüfek yarışmalarında Türkiye 3’üncüsü, Aysema Geçim kadınlar 50 m yat tüfek yarışmalarında Türkiye 3’üncüsü, Kağan Alkış genç erkekler 25 m Rapid Türkiye şampiyonu, Hüseyin Emre Büyükyonca genç erkekler 25 m Rapid Türkiye 2’ncisi olma başarısı göstermiştir.

Avrupa'nın en büyük Atıcılık Poligonu olma özelliğine sahip Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan müsabakaların sonunda Büyük erkekler Ateşli tüfek 50 m yat yarışmasında Mert Nalbant, Genç erkekler 50 m yat Eren Karaçor,  Büyük kadınlar ateşli tüfek yat Elif Duygu Eren Kotoş, Genç kadınlar ateşli tüfek yat  Zeynep Gökçe Demirci, Yıldız erkekler ateşli tüfek 50 m yat Ahmet Muhammed Tekdal, Yıldız kadınlar ateşli tüfek 50 m yat Nas Ebrar Mühürdaroğlu, Büyük erkekler 50 m 3X20 pozisyon finali Halil İbrahim Öztürk, Genç Erkekler 50 m 3X20 pozisyon finali Galip Berat Afal, Büyük kadınlar 50 m 3X20 pozisyon finali Zeynep Yıldız, Genç kadınlar 50 m 3X40 pozisyon finali Zeynep Gökçe Demirci, Büyük erkekler 50 m serbest tabanca İsmail Keleş, Genç erkekler 50 m serbest tabanca Alp Eren Erdur, Büyük erkekler 25 m Rapid Murat Kılıç, Genç erkekler 25 m Rapid Kaan Alkış, Büyük Erkekler 25 m Center Fire (Yavaş+Çabuk) Yusuf  Dikeç, Genç Erkekler 25 m Center Fire (Yavaş+Çabuk) Alp Eren Erdur, Büyük kadınlar 25 m spor tabanca final; Yasemin Beyza Yılmaz, Genç kadınlar 25 m spor tabanca final Damla Gürler, Büyük erkekler 25 m standart tabanca İsmail Keleş ve Genç erkekler 25 m standart tabanca Alp  Eren Erdur “Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonasında” birinci olma başarısı gösterdiler.  

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Bütün Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nın son günü yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Asbaşkanı Kadri Akgün,  TAAF Teknik Kurul Başkanı Zeki Altıntaş, TAAF Genel Sekreteri Burcu Soysal, Erdemli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç ve Erdemli Atış Poligonu Tesis Müdürü Onur Ersoy tarafından verildi.

Kaynak: mersintime
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