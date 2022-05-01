Son Dakika

TRABZONSPOR 38 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

SPOR 01.05.2022, 00:19
TRABZONSPOR 38 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Maçın son anlarında bordo-mavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.


Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Djaniny’in pasında ceza sahasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius’a yerden pasını aktardı. Cornelius’un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
38. dakikada Hamsik’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao’ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Visca’nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Ceza saha içi sağ çaprazından koşu yapan Visca, Cornelius’tan aldığı topta şutunu çekti kaleci Boffin gole izin vermedi.
51. dakikada Haji Wright’ın ceza sahası içinde geriye attığı pasta savunmadan seken top Ghacha’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas içinde yer alan Ndao boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Siopis’in müdahalesi ile Ndao yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.
56. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Fredy’nin vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
62. dakikada Abdülkadir Ömür ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içinde topla buluşan Dorukhan Toköz, topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Boffin’in altından ağlarla buluştu. 2-1
80. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından Güray’ın sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Haji Wright’ın önünde kaldı. Haji Wright’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xxx, Stefano Denswil xx (Serkan Asan dk. 86 ?), Vitor Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx (Bakasetas dk. 59 xx), Edin Visca xx, Abdülkadir Ömür xx, Hamsik xx (Berat Özdemir dk. 73 xx), Djaniny xx (Kouassi dk. 73 xx), Cornelius xx (Koita dk. 86 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 74 xx), Veysel Sarı x, Naldo x (Kudryashov dk. 86 ?), Güray Vural xx, Fredy x, Fernando xx, Ndao xx (Sinan Gümüş dk. 73 x), Luiz Adriano x (Floranus dk. 86 ?), Doğukan Sinik x (Ghacha dk. 46 xx), Haji Wright xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Poli
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Cornelius (dk. 3), Dorukhan (dk. 62) (Trabzonspor), Ndao (dk. 51), Haji Wright (dk. 80) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Visca, Hamsik (Trabzonspor), Veysel Sarı, Naldo, Ndao (Antalyaspor)

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Mayıs 2022
İmsak 04:11
Güneş 05:41
Öğle 12:44
İkindi 16:29
Akşam 19:36
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Karagümrük 35 53
6. Adana Demirspor 35 52
7. Antalyaspor 35 52
8. Alanyaspor 34 52
9. Beşiktaş 34 51
10. Hatayspor 35 49
11. Kasımpaşa 35 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Giresunspor 35 43
15. Kayserispor 34 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 33 66
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 35 55
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 32 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 34 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 32 29
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Sevilla 34 64
3. Barcelona 33 63
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 34 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 33 30
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
sanalbasin.com üyesidir