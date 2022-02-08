TFF BAŞKANI ÖZDEMİR : '' YAYIN İHALESİNE İLGİ BÜYÜK ''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesi için yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 Haziran 2019 tarihinde göreve gelmelerinin ardından sponsorluklara çok önem verdiklerini belirten Özdemir, “En önemli konularımızın başında sponsorluk anlaşmaları ve gelirlerin artırılması vardı. Bu konuda da değerli kardeşim Alkın Kalkavan’ı göreve getirdik. Kendisi önemli bir kadro kurdu ve önemli çalışmalar yaptı. Sponsorluk gelirlerimizi yıl bazında yüzde 40 artırdı. Bugünkü döviz kurlarını da düşündüğümüzde bu oranın daha da arttığını söyleyebiliriz Sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli markalarıyla sponsorluk anlaşmaları yapıp yeniledik ve yola devam ettik. Aras Kargo sporun daima içindeydi. Ben Fenerbahçe’de görev yaparken, rahmetli Celal Aras’la beraber çalışmıştık. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Futbol Federasyonu’na bizden çok evvel bir okul yaptırmıştı. Bu okul hala ismiyle yaşamakta. Bu okulu da hakem lisesine çevirmek istiyoruz. Ailenin o zaman iznini almıştık. Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşerek hakem lisesine çevirmek istiyoruz. Bizim için önemli ve bunun için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Ana hedefimiz, 2022 Dünya Kupası’na katılmak. Mart ayında Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Turu geçersek ardından Konya’da İtalya ile oynayacağız. Ana hedefimiz Katar’a gitmek. Teknik direktör değişimine gittik. Stefan Kuntz ile Play-Off oynama hakkı kazandık. İnşallah Allah bize yardım edecek, Aras Kargo bize şans getirecek ve Katar’a gideceğiz” diye konuştu.