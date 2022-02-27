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TARSUS İDMAN YURDU NAZİLLİ'DEN 3 PUAN İLE DÖNDÜ
TFF 2. Lig Beyaz Grupta Mersin'i temsil eden Tarsus İdman Yurdu deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
SPOR 27.02.2022, 17:44 27.02.2022, 18:15
TFF 2. Lig Beyaz Grupta Mersin'i temsil eden Tarsus İdman Yurdu deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Nazilli İlçe stadında oynanan karşılaşmaya , Abdulaziz , Uğur Aslan , Abdussamet , Hakan , Gökhan , Volkan Sefa , Batuhan Alperen , Artun ve Eren 11'i ile çıkan Sarı Lacivertliier 10 . dakikada Eren ve 41.dakikada Artun'un golleri ile rakibini 2 - 0 mağlup ederek deplasmandan 3 Kulüp Başkanı Şahin Kırbıyık'ın istifasından sonra 2 hafta üst üste galip gelen Tarsus İdman Yurdu puanını 31'e çıkardı.
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