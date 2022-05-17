TARSUS İDMAN YURDU MEŞALELERLE KARŞILANDI

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinin ardından da gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Amedspor'da Kutay Yokuşlu'nun kullandığı 7. penaltı atışını Tarsus İdman Yurdu kalecisi Abdulaziz Demircan kurtarınca, Tarsus İdman Yurdu yarı finale yükseldi.



Tarsus'ta taraftarlar sokağa döküldü

Tarsus İdman Yurdu'nun zaferi sonrası kentte taraftarlar sokağa dökülerek, yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Sabaha karşı kente gelen Tarsus İdman Yurdu kafilesini Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve taraftarlar karşıladı.

Başkan Bozdoğan, “Takımımız Tarsus İdman Yurdu, zorlu Diyarbakır deplasmanından turla döndü. Diyarbakır deplasmanından inançlarını zafere dönüştürerek, adını yarı finale yazdıran Tarsus İdman Yurdu'muzu sabahın erken saatlerinde şehrimizin girişinde taraftarlarımızla birlikte meşalelerle karşıladık. Gecemizle gündüzümüzle, canımızla dişimizle yanında olduğumuz Tarsus İdman Yurdu'muzu tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Tarsus İdman Yurdu, Play-Off Yarı Finali'nde Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. İlk maç Bursa Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadında saat 20.00’de oynanacak.