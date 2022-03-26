TARSUS İDMAN YURDU EMİN ADIMLARLA PLAY - OFF'A
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 31. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 31. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Sinan Özcan xx, Kenan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 71 x), Artun xx (Azad dk. 82 ?) Hakan xx (Özgür dk. 89 ?), Alperen xx (Sinan dk. 89 ?), Gökhan xx, Eren xxx (Yılmaz dk. 82 ?), Volkan xx Sefa xx, Erman xx
Karacabey Belediyespor: Veysel x, Ahmet x (Ata dk. 46 x), Bekir xx (Umut dk. 90+1 ?), Enesxx, Uğur xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Kaan xx (Berk dk. 56 x), Sadık xx, Sergen xx (Abdullah dk. 67 x), Devrim xx (Ömer dk. 80 ?)
Goller: Eren (dk. 19), Batuhan (dk. 52) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Abdussamed, Erman, Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Mevlüt, Sadık (Karacabey Belediyespor)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19