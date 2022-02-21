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TARSUS İDMAN YURDU BAŞKANI KIRBIYIK BİR KEZ DAHA İSTİFA ETTİ !

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık istifa etti.

SPOR 21.02.2022, 14:17 21.02.2022, 17:17
TARSUS İDMAN YURDU BAŞKANI KIRBIYIK BİR KEZ DAHA İSTİFA ETTİ !

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık istifa etti.

Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kırbıyık’ın sağlık sorunları ve işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Sezona büyük umutlarla başlayan takımımız Şahin Kırbıyık başkanımızın onca fedakarlıklarına rağmen beklenen başarıyı gösterememiştir. Şahin Kırbıyık ikinci yarıya yeni yönetim kurulu ile yani bizlerle başlamıştır. Bu yönetim partiler üstü, siyasi bir düşünce gözetilmeksizin her görüşten insanın yer aldığı, tarafsız bir yönetim kuruludur. Şahin Kırbıyık geçmişten dersler çıkardığını ve eski hatalarını tekrarlamayacağını söyleyerek, kendi tabiriyle direksiyona kendisi geçmiş ve yeniden transferler yapmıştır. Yeni anlaşma yaptığı teknik direktörümüze tam yetki vererek yeni hedefler belirlemişlerdir. Başkanımızın güvendiği arkadaşlarının bu görevi suistimal ettiği ve bu sistemde başarılı olamayacağına kendileri karar vererek, teknik direktörümüzün sözleşmesi karşılıklı fesh edilmiştir.

Birçok görüşmemizde istifa etmemesi yönünde ricada bulunmamıza rağmen, bir ay önce başkanımız sağlık sorunları ve işlerinin yoğun olmasını sebep olarak göstererek, noter aracılığı ile yönetime göndermiştir. Bizler tekrar aramıza döner düşüncesiyle yaptığımız yönetim kurulu toplantısında istifasını kabul etmemiştik. Ancak dört arkadaşımızın daha istifaları söz konusu olmuş, bu dört arkadaşımıza da istifa etmemeleri gerektiği konusunda gerekli rica ve telkinlerde bulunulmuş olup, arkadaşlarımız istifada ısrarlı olmuşlardır. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan toplantıda Şahin Kırbıyık ve diğer dört arkadaşımızın istifaları kabul edilmiştir.

Yüz yıllık çınar olan Tarsus İdman Yurdumuzun kapanmasını ya da kayyuma gitmesine kimsenin gönlü razı olmazdı. Bizler yönetim kurulu olarak gövdemizi taşın altına koyarak bu görevden asla kaçmadık. Eski dönemlerde olduğu gibi belediye başkanlarımızın destek olduğu Tarsus İdman Yurdu’muza belediye başkanımız Haluk Bozdoğan destek olacağının sözünü vermiş olup, kendisine bu sorumluluktan kaçmadığı için verdiği, vereceği destekler için tüm Tarsus adına teşekkür ediyoruz.

Tarsus İdman Yurdu kimsenin şahsi malı olamaz. 100 yıldan beridir var olan kulübümüz var olmaya devam edecektir. Taraftara sözümüz, Uşak spor maçında dik duruşları ve onurlu mücadele veren teknik ekip ve futbolcularımıza, takımın gerçek sahibi olarak takımlarına sahip çıkmaları ve Çarşamba günü Kırşehir Spor maçında takımlarına destek olmaları yönündedir.”

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