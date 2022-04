TARSUS İDMAN YURDU BAŞKANI İLK: “TARSUS’U HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

İkinci yarı 39 puan toplayan Bodrumspor’un ardından, 32 puan toplayan Tarsus İdman Yurdu, 30 puan toplayan Fenerbahçe’yi geride bıraktı.

Amed Sportif Faaliyetler’i kendi sahasında 2-0 yenen Tarsus İdman Yurdu, 52 puanla ikinci sıraya yükselirken, Play- Off için büyük avantaj elde etti.

Her maçı final havasında oynadıklarını belirten Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali İlk, hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler maçında güzel bir futbolla, taraftarların desteğiyle 3 puan aldıklarını söyleyen Ali İlk, kalan diğer maçları da kazanıp, Play-Off’a yükseleceklerine inandıklarını söyledi. İlk, “Seriye devam ediyoruz, 9’da 9 yaptık. Çok güzel bir hava yakaladık. Artık inandık ve başaracağız. Bize her konuda destek veren Belediye Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teknik heyetimize, sahada mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Mutlu sona yaklaşıyoruz. Tarsus İdman Yurdu hak ettiği yere gelecektir” dedi.