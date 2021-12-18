RUSYA ATICILIK MİLLİ TAKIMI MERSİN'DE KAMPA GİRDİ

Rusya Havalı Ateşli Silahlar Atıcılık milli takımı Mersin’in Erdemli İlçesinde bulunan Atış Poligonu’nda sezon başı hazırlık kampına girdi.

15-25 Aralık 2021 tarihleri arası 35 kişilik kafile ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı tesisleri arasında bulunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu’nda sezon başı hazırlık kampına giren Rusya Havalı Ateşli Silahlar Atıcılık milli takımı, günde çift antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz yıllarda da ilimizde kamp yapan Rusya Atıcılık milli takımı, iklim şartları, Olimpik standartlarda olması sebebiyle uluslararası kamplara ev sahipliği yapan Erdemli Atış Poligonu’nda Rusya Havalı Ateşli Silahlar Atıcılık milli takımı 10 gün boyunca sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.