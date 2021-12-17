PTT'NİN GURURU 'POSTA KARGO İŞLEME MERKEZİ' OLDU

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)'nın 181. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasında Posta Kargo İşleme Merkezi şampiyon oldu.

Futbol turnuvası sonrasında düşüncelerini paylaşan Mersin PTT Başmüdürü Deniz Kağan Uysal şu ifadelere yer verdi;

Sevdamız PTT'mizin 181.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde, Başmüdürlüğümüze bağlı Müdürlükler tarafından oluşturulan takımlar arasında düzenlediğimiz futbol turnuvası ile sporun birleştirici, geliştirici, kardeşlik ve hepsinden önemlisi sıhhat verici gücünü de kullanarak personelimizin tanışma, beraberlik ve motivasyonunu amaçladık.

23 Ekim’de start verdiğimiz turnuvada 5 hafta boyunca, iki ayrı grupta 10 takım arasında 20 maç yapıldı. Geçen hafta oynanan yarı final ve bu haftaki üçüncülük ve final maçı ile sona gelindi. Metropol Merkezimizin üçüncü, Çarşı Merkezimizin ikinci ve Posta Kargo İşleme Merkezimizin Şampiyon olduğu ama hepsinden önemlisi dostluğun, cntilmenliğin kazandığı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, PTT’mize maddi ve manevi desteklerini, muhabbetlerini her zaman olduğu gibi eksik etmeyen sponsorlarımız Doğan Motor – Mehmet Doğan ile The Oba Gıda- Ferruh Doğan’a; Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İl Hakem Kurulu ve değerli hakemlerimize, Başmüdür Yardımcımız Rıdvan Acar Başkanlığındaki komite üyelerimize, Başmüdür Yardımcımız Mert Aksungur’a; gözlemcilerimize, organizasyon ve sürdürülmesinde görev alan, katkı sunan başta Ata Arslan, Mehmet Toker, Mehmet Masum Baysal, Semih Seyhun olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma, mesafeleri de umursamadan ilaveten fedakarlık gösteren Erdemli, Tarsus ve Silifke ilk sırada olmak üzere turnuvamızı oyunlarıyla, emekleriyle yürekleriyle güzelleştiren, renklendiren, ter döken takımlarımızın, yöneticilerine, sorumlusundan oyuncusuna, ailelerinden izleyici ve destekleyicilerine kadar tüm fertlerine şahsım ve Kuruluşumuz adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.