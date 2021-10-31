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PANDEMİ SÜRECİNDE ARA VERİLEN MERSİN AMATÖR FUTBOL LİGİ YENİDEN BAŞLADI

Mersin Amatör Futbol Ligi, pandemi dolayısıyla verilen uzun aranın ardından, ’Taki Bakar Süper Amatör Ligi’ adı altında Yenişehir sahasında Camspor-Tarsus Gücüspor ile oynanan maçla başladı.

SPOR 31.10.2021, 12:59 31.10.2021, 13:20
PANDEMİ SÜRECİNDE ARA VERİLEN MERSİN AMATÖR FUTBOL LİGİ YENİDEN BAŞLADI

Mersin Amatör Futbol Ligi, pandemi dolayısıyla verilen uzun aranın ardından, ’Taki Bakar Süper Amatör Ligi’ adı altında Yenişehir sahasında Camspor-Tarsus Gücüspor ile oynanan maçla başladı.

Karşılaşma öncesi düzenlenen törene Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Futbol İl Temsilcisi Ahmet Karataş, ASKF Başkan Yardımcısı Şevket Varan, Genel Sekreter Abuzer Bilen ile hakemler, saha komiserleri ve spor camiasından temsilciler katıldı.

Törende konuşan Ertaş, 11 Mart 2020 tarihinden bu yana dünyanın şuanda mücadele ettiği Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen amatör futbol ligine tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl lige, geçen yıl genç yaşta hayatını kaybeden Akdeniz Belediye Spor Antrenörü Taki Bakar’ın ismini verdiklerini kaydeden Ertaş, "Buradan rahmetle anıyoruz. Bu sebeple ligimiz ayrı bir önem kazanmış durumda. Ben oynanacak olan maçlarda dostluk, kardeşlik ve ’fair-play’in öne çıktığı bir lig olmasını dilerken, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum ”dedi. Başkan Ertaş, törende Taki Bakar’ın eşi Şükran Bakar’a çiçek takdim ederken, Futbol İl Temsilcisi Ahmet Karataş ile ASKF yöneticileri Abuzer Bilen ve Şevket Varan da takım ve kulüp yöneticilerine ile hakemlere çiçek verdi.

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