OKUL SPORLARI YARIŞMALARINDA MTSO ANADOLU LİSESİ'NDEN BÜYÜK BAŞARI

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları il müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı.

MTSO Anadolu Lisesi öğrencileri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları yarışmaları İl müsabakalarında judoda il birincisi, yüzmede il ikincisi, karatede il ikincisi, erkek badminton takımı il ikincisi, kız badminton takımı il ikincisi, kız basketbol takımı il üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar.

MTSO Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tebrik eden MTSO Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gılıç, " Her alanda başarılarımızın artarak devam etmesini diliyoruz"dedi.