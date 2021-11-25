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ÖĞRETMENLER GÜNÜ AYAK TENİS TURNUVASI SONA ERDİ
Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği '24 Kasım Öğretmenler Günü Ayak Tenisi Turnuvası' sona erdi.
SPOR 25.11.2021, 14:24 25.11.2021, 15:28
Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’24 Kasım Öğretmenler Günü Ayak Tenisi Turnuvası’ sona erdi.
Turnuvaya katılan 10 takım arasından finale kalan Kartallar Takımı, turnuva şampiyonu olurken, 75. Yıl Takımı ikinci, Toros Kaplanları Takımı ise 3’üncü sırada yer aldı. Öğretmenlerden oluşan 5 kişilik takımların yer aldığı turnuvanın karşılaşmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi futbol antrenörleri yönetti.
Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Kır Kahvesi yanındaki ayak tenisi sahasında düzenlenen turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı verdi. Tarakçı, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, turnuvaya katılanları tebrik etti.
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